Bolu'da korkunç olay! Polis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay Bolu'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İzin günündeki 35 yaşındaki polis memuru E.S.; Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak'ta silahla yaralandı. Sokaktan gelen silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatan, Bolu'nun Kıbrıscık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan E.S.'yi buldu.

KARNINDAN İKİ KURŞUNLA YARALANDI

Karnında 2 kurşun yarası bulunan E.S.'ye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. E.S.'nin kendisine ait beylik tabancasının da hemen yanında olduğu görüldü. İzin gününde olduğu öğrenilen E.S., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)



