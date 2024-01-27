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  4. Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

27.01.2024 01:19 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor! Görüş mesafesi 40 metreye düştü

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bolu kar gece görüşü
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