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Bolu'daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmelerde son durum! Sayı 100'ü aşarken, HÜS şüphesi dikkat çekti

22.07.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Çaycurt Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde başlayan zehirlenme vakaları giderek arttı. 400 kişilik köyde 100 kişi hastaneye kaldırılırken, 8 çocuk yoğun bakıma alındı. Günlerdir nedeni araştırılan zehirlenmeler için hemolitik üremik sendromu (HÜS) adı verilen hastalığa dikkat çekildi. HÜS hastalığının suyla bulaşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, belirtilerle ilgili ise uyardı. İşte günlerdir araştırılan Yuva köyündeki zehirlenmelerin nedeni....

Bolu'daki Çaycurt Yuva köyündeki zehirlenmelerde son durum! Sayı 100'ü aşarken, HÜS şüphesi dikkat çekti

Bolu’nun Çaydurt Yuva köyündeki zehirlenmeler Türkiye'nin gündemine oturdu. Kurban Bayramı’nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülürken, hastaneye götürülen 20 çocukta bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi. 8 çocuk durumlarının ağırlaşmasıyla Ankara'ya sevk edilip, yoğun bakıma alındı. 400 kişinin yaşadığı köyde 100 kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvurunca endişe daha da katlandı. Köyden her gün birinin hastaneye kaldırıldığını ve sayının arttığını belirten köylüler ise bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Evlerindeki çeşmelerden yıllardır su içtiklerini belirten köylüler, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Aynı evde yaşayan aile fertlerinden bazılarında herhangi bir belirti yokken bazıları ise hastanelik oldu.

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SU BORULARI PAS İÇİNEYDİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri her ihtimali değerlendirerek çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı’ndan özel bir ekip de Bolu’ya gelerek inceleme başlattı. Köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. Su deposuna kuyudan su çeken pompanın bulunduğu alandaki borular da değiştirildi. Eski boruların pas içinde olduğu görüldü.

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"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ, ARAŞTIRILIYOR"

Günlerdir hastaneye yatışların sürdüğünü söyleyen köylüler yaşadıklarını anlattı. Milliyet'te yer alan habere göre Ankara’da yoğum bakımda olan çocuklardan biri 5 yaşındaki C.M.’nin dayısı Yusuf Akdemir (23), “Yeğenim 5 yaşında ve günlerdir hastanede yoğun bakımda. Durumu kritik. Aynı evde yaşayan annesine, babasına ve erkek kardeşine herhangi bir şey yok. Bizim kendi evimizde de babam ve erkek kardeşim hastaneye yattım ancak bende ve annemde herhangi bir belirti yok. Ne olduğunu bilmiyoruz, araştırılıyor. Ama eğer sudan kaynaklı olsaydı, bize de bir şey olurdu” diye konuştu.

"KÖYDEN HER GÜN BİRİ HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR, SAYI ARTIYOR"

Etkilenen çocuklardan biri de 5 yaşındaki Ö.Ö.’ydü. Ö.Ö.’nün annesi Nihal Ö., şunları söyledi: “Çocuğumda 14 Temmuz’da ilk karın ağrısı daha sonra da kanlı ishal görüldü. Ertesi gün hemen hastaneye götürdük. İlaç verip geri gönderdiler. Eve geldiğimizde daha da kötüleşti. Bu kez farklı bir hastaneye götürdük ve yatırdılar. 5’inci günün sonunda taburcu oldu. Kimsenin henüz net bir şey dediği yok. Aynı evde sadece çocuğum yaşadı, bize bir şey olmadı. Ama köyden her gün biri hastaneye götürülüyor, sayı artıyor. Onlarca çocuğun durumu kritik.”

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Köylülerden Hacer Türk (52) ise “Yıllardır bu suyu kullanıyoruz böyle bir şeye rastlamadık. Sudan kaynaklandığı söyleniyor ancak ben öyle olduğunu düşünmüyorum, çünkü köydeki herkeste belirti yok. Eğer sudan kaynaklıysa da birilerinin bilinçli olarak suya bir şey attığını düşünüyorum” dedi.

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HÜS HASTALIĞI ŞÜPHESİ

Yuva köyündeki zehirlenme vakalarına ilişkin hemolitik üremik sendromu (HÜS) adı verilen hastalığa dikkat çekildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir Göksügür, “Yaşanan olay ve çok sayıdaki vaka büyük ihtimalle hemolitik üremik sendrom dediğimiz tabloya uyuyor. Yakında da büyük ihtimalle yetkililer tarafından açıklanacaktır” dedi. Göksügür, hastalıkla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Normalde Dünya’da yaygın olarak görülen, çoğunlukla kolibasili diye tabir ettiğimiz bir bakterinin özel bir toksin üreten türünün yol açtığı, nadir görülen ama ağır bir tablo. Karın ağrısı, kusma, ateş tablosuyla başlıyor. Bu toksinle karşılaşmış olan çocuklarda aniden başlayan halsizlik, solukluk. Vücutta şişme ve ara ara kendiliğinden olabilen kanamalar gibi belirtiler ortaya çıkarsa, çocukta HÜS olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Göksügür hastalığın suyla bulaşabildiğini de söyledi. Hemolitik üremik sendrom (HÜS), kılcal damar kanaması sonucu Anemi, akut böbrek yetmezliği ve düşük trombosit seviyesi ile tanımlanır. En sık görülen şekli, kanamalı ishal.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu
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