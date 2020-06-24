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Bolu Valisi açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Her geçen gün virüsün ilde kendisini daha fazla hissettirdiğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalarda 3 kat artış var” dedi.

Bolu Valisi açıkladı: Vaka sayıları son 10 günde 3 kat arttı

Bolu’da, koronavirüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik olarak Pazartesi günü itibariyle şehrin yoğun yerlerinde denetimler artırıldı. Polis ekiplerinin yaya ve ekip otolarıyla yaptıkları uygulamalarda Pazartesi ve Salı günü toplam 86 kişiye yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi.

'SON 10 GÜNDE VAKA SAYISI 3 KAT ARTTI'

Koronavirüsle mücadele hakkında bilgi vererek vakalarının son 10 gün içinde 3 kat arttığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Koronavirüsle mücadelede başa dönülmemesi için kurallara uyulması gerekiyor. Ülke genelinde vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile bizde şuandaki kadar pozitif vaka yoktu ama şuan ciddi bir pozitif vaka artışı var. Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalar 3 kat arttı” dedi.

Kaynak: İHA

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