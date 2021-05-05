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Bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

05.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 16 yaşındaki Semanur Gültekin, evde çorba pişirilen düdüklü tencerenin kapağını açmaya çalışırken meydana gelen patlamada yaralandı. Talihsiz genç kız, "Artık düdüklünün yanına gitmem. Korku dolu anlar hiç gözümün önünden gitmiyor" dedi.

Bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Olay, Karayazı ilçesinin kırsal Abdurrahman Mahallesi’nde meydana geldi. Şerife- Battal Gültekin çiftinin 8 çocuğundan Semanur Gültekin, ablasının isteği üzerine mutfağa girip düdüklü tenceredeki çorbayı kontrol etmek istedi. Gültekin, ocağın üzerinden indirdiği tencerenin kapağını açmaya çalışırken, oluşan basınç nedeniyle patlama oldu. Battal Gültekin, kızının çığlıklarını duyup mutfağa koştu. Battal Gültekin’in kendi imkanları ile Ağrı'nın Tutak ilçesindeki devlet hastanesine götürdüğü Semanur Gültekin, buradaki müdahalesinin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

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Karın bölgesi ve bacaklarında üçüncü derece yanıklar oluşan Semanur Gültekin, "İftar için hazırlık yapıyorduk. Ablam düdüklüde pişen çorbayı kontrol etmemi istedi. Düdüklüyü ocaktan indirip soğuttuktan sonra açtım. Mercimeğin hava kısmını tıkaması sonucu kapağı açmamla düdüklü tencere bomba gibi patladı. Düdüklüyü ocaktan indirmesem yüzüm yanacaktı. Yerde olması nedeniyle karın bölgem ve bacaklarım yandı. Patlamadan hemen sonra babam yanıma geldi. Önce soğuk suyun altına girdim, sonra beni hastaneye götürdüler. Şimdi sağlık durumum çok iyi. Ama artık düdüklünün yanına gitmem. Korku dolu anlar hiç gözümün önünden gitmiyor" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
patlama Erzurum
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