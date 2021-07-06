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Bombalı eylem hazırlığındaki terörist böyle yakalandı

06.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ şüphelisi mezarlıkta yakalandı. Teröristin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi.

MİT Başkanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Ebu Ahmed kod adlı İrfan Ç.’nin (41) bombalı eylem hazırlığında olduğunu bildirdi. İrfan Ç.’yi takibe alan ekipler şüphelinin, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olarak anılan Mahmut Özden’in yakalanmasından sonra grubu toparlamaya çalışan kişi olduğunu, örgütün Suriye’deki Türkiye sorumlusuyla görüştüğünü, eylem hazırlığında olduğunu tespit etti.

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MEZARLIKTA YAKALANDI

Operasyon için harekete geçen ekipler, İrfan Ç.’yi merkez Çukurova ilçesi, Kabasakal Mezarlığı’nda yakaladı. Gözaltına alınan İrfan Ç.’nin yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi.

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EYLEM İÇİN TALİMAT BEKLİYORMUŞ

İrfan Ç.’nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, cep telefonunda yapılan aramada ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen İrfan Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İrfan Ç.’nin 2015 yılında da örgüte eleman temin etmekten tutuklanarak cezaevine girdiği ve 2019 yılında çıktığı öğrenildi.

DEAŞ emiri MİT ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandıDEAŞ emiri MİT ve Emniyet'in operasyonuyla yakalandı

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ
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