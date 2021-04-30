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Bombalı saldırı hazırlığındaki hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

30.04.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. 25 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı. Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan’da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 37 nolu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.

(İHA)

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pkk İstanbul

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