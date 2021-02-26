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Bombardıman savaş uçağı kuşların evi oldu

26.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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22 yıldır Mersin sahilinde sergilenen uçan tabut isimli savaş uçağı, şimdilerde kuşların evi oldu. 8- 7005 bombardıman savaş uçağı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için de sahilin dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen savaş uçağı gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekildi ve anıt uçak olarak sergilenmesi için Türkiye'ye gönderildi. 1999 yılında TSK tarafından 8- 7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 22 yıldır Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Pozcu sahilinde sergileniyor. Yıllarca askeriyede kullanılan bombardıman uçağı, şimdilerde ise kuşlara ev oldu. Uçağı gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

'KARAKOL BOTU' OLARAK GÖREV YAPIYORDU

'Uçan tabut'un yanında yer alan ve adını Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe'de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'den alan gemi de kuşlara ev oldu. 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de kuşların akınına uğruyor. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976- 12 Temmuz 1996 döneminde 'karakol botu' olarak görev yapan gemi, artık Mersin sahilinde hem çocuklara gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için sergileniyor.

Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

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DHA

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