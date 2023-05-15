HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş oylar hangi partiye, kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? YSK açıkladı

Boş oylar hangi partiye, kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? YSK açıkladı

13.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boş oylar kime gidiyor, kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türkiye'de yaklaşık 64 milyon seçmen, bugün sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullandı. Oy kullanmayanlar ise boş oyların ne olacağını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Boş oylar hangi partiye, kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? YSK açıkladı

Boş oyların ve kullanılmayan oyların akıbeti tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam etti. Ancak bu seçimde oy kullanmayanlar boş oylar kime gidiyor? kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtlarını da araştırıyorlar. İşte konu hakkında YSK tarafından yapılan açıklama...

BOŞ OYLAR KİME GİDİYOR?

YSK tarafından geçtiğimiz senelerde yayınlanan karara göre;

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir.

Kullanılmayan zarf ve birleşik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.

Oy verme günü birden fazla belirlenen yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona Örnek: 503/1 sayılı tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.

seçim 4

2023 SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayıp tebrik ettiKemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ı arayıp tebrik etti
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladıSEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA NE ZAMAN yapılacak? YSK açıkladı
Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.