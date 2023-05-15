Boş oylar hangi partiye, kime gidiyor? Kullanılmayan oylar ne oluyor? YSK açıkladı

Boş oyların ve kullanılmayan oyların akıbeti tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam etti. Ancak bu seçimde oy kullanmayanlar boş oylar kime gidiyor? kullanılmayan oylar ne oluyor? gibi soruların yanıtlarını da araştırıyorlar. İşte konu hakkında YSK tarafından yapılan açıklama...

BOŞ OYLAR KİME GİDİYOR?

YSK tarafından geçtiğimiz senelerde yayınlanan karara göre;

Kullanılmayan birleşik oy pusulaları veya zarflar üzerlerine sayıları yazılarak ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir.

Kullanılmayan zarf ve birleşik oy pusulası sayıları Örnek: 502 sayılı tutanağa yazılır.

Oy verme günü birden fazla belirlenen yerlerde sandık kurulları, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona Örnek: 503/1 sayılı tutanakla teslim eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarının adetleri tespit edilir.

2023 SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.

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