Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Küfürler, ölüm tehdidi...

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. E.Y.Ş. isimli Suriye uyruklu kadın, bir süredir evli olduğu S.Ş.’den boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan kadın, kendisini rahatsız eden S.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. E.Y.Ş., akşam saatlerinde market alışverişi sonrası yanında bir erkekle evine gittiği sırada yanına boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. geldi.

SOKAK ORTASINDA SİLAH DOĞRULTUP ÖLÜM TEHDİDİ

S.Ş., sokak ortasında kadına silah doğrultarak ölümle tehdit etti. E.Y.Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, S.Ş.'nin, E.Y.Ş.'yi silah zoruyla arabaya bindirmek istemesi, küfürler edip ölümle tehdit ettiği anlar yer aldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerde S.Ş.’nin tanınmamak için cerrahi maske takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı dikkat çekti. S.Ş., olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş.’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. (DHA)