HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Küfürler, ölüm tehdidi...

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Küfürler, ölüm tehdidi...

13.06.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde S.Ş., boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suriye uyruklu eşi E.Y.Ş.'nin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit etti. E.Y.Ş., eşinin kendine yönelik tehditlerini cep telefonu kamerasıyla kaydederken, olaydan sonra kaçan S.Ş.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı! Küfürler, ölüm tehdidi...

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak üzerinde meydana geldi. E.Y.Ş. isimli Suriye uyruklu kadın, bir süredir evli olduğu S.Ş.’den boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan kadın, kendisini rahatsız eden S.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. E.Y.Ş., akşam saatlerinde market alışverişi sonrası yanında bir erkekle evine gittiği sırada yanına boşanma aşamasındaki eşi S.Ş. geldi.

1ecdc3f9259c6962ff109dbfecddccfb

SOKAK ORTASINDA SİLAH DOĞRULTUP ÖLÜM TEHDİDİ

S.Ş., sokak ortasında kadına silah doğrultarak ölümle tehdit etti. E.Y.Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, S.Ş.'nin, E.Y.Ş.'yi silah zoruyla arabaya bindirmek istemesi, küfürler edip ölümle tehdit ettiği anlar yer aldı.

5f3fad5c77670e6339eef55a9dd01179

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerde S.Ş.’nin tanınmamak için cerrahi maske takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı dikkat çekti. S.Ş., olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş.’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. (DHA)

e7d3462e4c4820fbc611bfc03c07e10c

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti! Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstinat duvarları sele dayanamadı: Araçlar boşluğa düştü!İstinat duvarları sele dayanamadı: Araçlar boşluğa düştü!
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandıEski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı
SMA yardım parası vurgunu! SMA yardım parası vurgunu!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca boşanma

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.