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Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti! Muhtar görünce... Her yerde aranıyorlar

13.06.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Hafik ilçesinde M.Ö. (32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada R.Y. (45) ve İ.A. (31) tarafından silahla vurularak yaralandıktan sonra, yerde yatarken de dövüldü. O anlar köydeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayı gören köy muhtarı tarafından kurtarılan M.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. M.Ö.'nün tedavisine köydeki evinde devam edilirken olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Köyün kamerası korkunç anları saniye saniye kaydetti! Muhtar görünce... Her yerde aranıyorlar

Dehşete düşüren olay, 20 Mayıs'ta ilçeye bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan M.Ö. tatilini geçirmek için annesiyle birlikte Çınarlı köyüne geldi. İddiaya göre İstanbul’da yaşayan R.Y. ve İ.A. da, M.Ö.’nün peşinden Çınarlı köyüne geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet yaşanan M.Ö.’yü, R.Y. ve İ.A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

SİLAHLA YARALAYIP YERDE YATARKEN DÖVDÜLER

Tartışmanın büyümesi ile R.Y., iddiaya göre M.Ö.’ye kafa attı. R.Y. yere düşen M.Ö.'yü uzun bir süre darbetmeye devam etti. Daha sonra R.Y.’nin yanında bulunan İ.A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak yerde yatan M.Ö.’ye iki el ateş etti. Yaralanan M.Ö. yerde yatarken, şüpheliler tekme ve yumruk darbeleriyle darbetmeye devam etti.

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KÖYDEKİ GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olayı gören köy muhtarı Abdullah Sönmez yaralı M.Ö.’yü şüphelilerin elinden kurtardı. M.Ö.’yü de darbeden ve silahla yaralayan şüpheliler araçla olay yerinden kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan M.Ö. muhtar ve köylülerin yardımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan M.Ö., 20 günlük tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu edilen M.Ö.'nün tedavisinin köydeki evinde devam ettiği öğrenildi.

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Olay sonrası kaçan şüpheliler aradan geçen 24 güne rağmen yakalanamadı. Firarda olan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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