Boşanma aşamasındaki eşini vahşice ezerek öldürmüştü! "Pes" dedirten savunma

Korgan ilçesinde adliyede hakim karşısına çıkan İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Korgan Adliyesi’ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan İbrahim P., burada gerçekleşen mahkeme sonunda tutuklanarak Ünye Cezaevi’ne gönderildi.

"KAZAYLA OLDU"

İbrahim P., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın kazayla olduğunu savunarak, "Ben çarptığım kişin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olayın gerçekleştiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Selime P'nin kızıyla birlikte yolda yürüdüğü, İbrahim.P'nin ise kendisine ait minibüsle eşine çarptığı görülüyor.

Dört çocuk annesi kadının minibüs ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştığını gören vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Selime P'nin cenazesinin yarın ilçede toprağa verilmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

İbrahim P. ayrılmak üzere olduğu eşi Selime P.'yi 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezmişti. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken ölümüne sebep olan İbrahim P. ise gözaltına alınmıştı. (AA/İHA)





