Boşanma avukatı açıkladı! Eşinizin sizi aldattığını gösteren fark edilmeyen hareketler

İlişkiyi sağlıklı ve mutlu bir şekilde yürütmek oldukça zorlu olsa da zorlu geçen ilişkiyi sağlıklı ve doğru şekilde bitirmek gerekiyor. İlişkiyi bitirmeye korkan ve partnerini cebinde gören birçok kişinin ilişki içerisinde karşısındaki kişiyi aldattığı görülüyor. The Sun'a konuşan boşanma koçu Sarah Woodward aldatmalarda en sık rastlanan değişimleri açıkladı.

Sarah, "İçgüdülerimiz genellikle doğrudur ve bağırsaklarımız bazen ikinci beynimiz olarak bilinir. Belirgin bir şey bile olmayabilir, ancak davranışta ince değişiklikler fark edersiniz veya tam olarak işaretleyemeyeceğiniz bir şey vardır. İçgüdülerimiz, geçmiş deneyimlerimizden belirlediğimiz kalıplardan gelir ve bilinçaltımız, bilinçli olarak farkında olmadığımız bilgileri sürekli olarak işler." diyerek fark ettiğiniz ufak detaylara karşı bilinçli olmanız gerektiğini paylaşıyor.

ALDATILDIĞINIZI GÖSTEREBİLECEK DAVRANIŞLAR

İLGİSİ AZALDIYSA

Siz ve eşiniz birlikte daha az zaman geçiriyorsanız, bu potansiyel olarak eşinizin bir şeylerin peşinde olduğunu gösterebilir. Sarah açıklarken dikkat edilmesi gereken uyarı işaretlerine dikkat çekti: “Belki birlikte sosyalleşmeyi veya daha önce birlikte keyif aldığınız aktiviteleri yapmayı bıraktınız. Arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleşmeye başlamış, aniden birlikte vakit geçirdikleri yeni bir arkadaşları olmuş veya işteki bir meslektaş hakkında daha çok konuşmaya başlamış olabilirler."

“Belki de sana gününün nasıl geçtiğini veya neler yaptığını sormaktan vazgeçtiler ve hayatına hiç ilgi göstermiyorlar. Artık aranızda çok az sohbet var ve aranızdaki şakalar gitti."

GÖRÜNÜŞLERİNE FAZLA ÖNEM GÖSTERMEYE BAŞLADILARSA

Sarah'a göre partneriniz aniden kıyafetlerine ve nasıl giyindiğine daha fazla ilgi gösteriyorsa - oysa daha önce aynaya neredeyse hiç bakmıyordu - bu kesinlikle sadık olmadıklarına dair bir kırmızı bayrak olabilir.

Sarah şunları kaydetti: “Belki de daha modaya uygun veya normal tarzlarından farklı yeni giysiler satın aldılar. Nasıl giyindiklerine çok daha fazla özen gösteriyorlar ve hazırlanmaları daha uzun sürüyor. Birini etkilemeye çalışıyor olabilirler."

DAHA UZUN SAATLER ÇALIŞIYORLAR VE DAHA ÇOK UZAK DURUYORLARSA

Eşiniz birdenbire daha uzun saatler çalışmaya başladıysa ve 'iş' gezilerine çıkıyorsa, bu, özellikle iş rolünde bir değişiklik olmadıysa, perde arkasında bir şeylerin olduğu anlamına gelebilir. Sarah devam etti: “Evde vakit geçirmek istemiyorlar ve uzaktayken onlardan haber alamıyor veya onlara ulaşamıyorsunuz. Gündüz veya akşam saatlerinde hiçbir sebep yokken onlara ulaşamadığınız veya aramaya çalıştığınızda telefonlarının kapalı olduğunu fark ettiğiniz zamanlar olabilir."

GÜNLÜK HAREKETLERİNİZLE DAHA ÇOK İLGİLENİYORLARSA

Partnerinizin başka birini araştırıyor olabileceğinin bir başka göstergesi de sizin aktivitelerinize ve günlük rutininize daha fazla ilgi duymaya başlayıp başlamadıklarıdır.

Boşanma koçu şunları kaydetti: "Bu, bir süre sonra siz yokken başka biriyle plan yapmaya çalıştıklarının bir göstergesi olabilir, çünkü bu onları mazeret bulmaktan kurtarır."

TELEFONUNU VE BİLGİSAYARINI GİZLİYORSA

Gizli olmak asla iyi bir şey değildir ve bu ilişki uzmanına göre, telefonlarına kalıcı olarak bağlılarsa ve şifreyi değiştirmişlerse, işler iyi görünmeyebilir. Aldatan bir erkeğin telefon alışkanlıkları söz konusu olduğunda, Sarah dikkat edilmesi gereken işaretleri paylaştı: “Telefonlarını her yere yanlarında götürüyorlar ve bu bir davranış değişikliği. Günün tuhaf saatlerinde telefonlara cevap veriyorlar ve konuşmak için dışarı çıkıyorlar.

SEKS HAYATINIZDA BİR DEĞİŞİKLİK VARSA

Cinsel yaşamınızda değişiklikler fark ettiyseniz, bu aynı zamanda suçluluk duygusu uyandırabilir."Daha önce, son zamanlarda azalan aktif bir cinsel yaşamınız vardı veya partneriniz size cinsel açıdan hiç ilgi göstermiyor ve bahaneler uyduruyor. Ya da eşiniz birdenbire daha fazla seks yapmak istiyor ve daha maceracı hale geliyor olabilir."

DAHA FAZLA NAKİT ÇEKİYORLAR VEYA NORMALDEN DAHA FAZLA HARCIYORLARSA

Partnerinizin harcama alışkanlıkları değiştiyse ve bunun için makul bir açıklamaları yoksa, soru sormaya başlayabilirsiniz. Sarah, harcama alışkanlıklarında bir değişiklik olursa eşinizin sizi aldatıyor olabileceğini kaydetti ve ona göre bu, "daha fazla yemek yemenin, hediye almanın veya otellere nakit ödeme yapmanın bir işareti olabilir."



