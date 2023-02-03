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Dikkat! Herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal nafaka kararı

03.02.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, nafaka ile ilgili boşanmış çiftleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcunun devam edeceğine hükmetti. İşte Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararının detayları...

Dikkat! Herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay’dan emsal nafaka kararı

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşandı. Mahkeme, davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi. Mağdur kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne sürerek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe eski koca itiraz etti.

İŞTİRAK NAFAKASINA KARŞILIK ÖDEDİ

Mahkemenin yolunu tutan eski koca, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödendiğini, ödenen miktarın hükmolunan iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Nafakanın eğitim masrafı yanında çocuğun sair giderlerini kapsadığını gözeten ve oğlunun daha iyi bir eğitim almasını istediğini, bu nedenle karşı tarafın talebini kabul ettiğini söyledi.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı. Takip dönemi içerisinde bu suretle toplam 26 bin TL ödeyen davacının takipte istenilen miktarın çok üzerinde ödendiğini ileri sürdü. Takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istedi.

AÇIKLAMA YOKSA BORÇ DEVAM EDER

Davalı kadın eski kocasının nafaka ödemekten kaçındığını öne sürdü. Mahkeme davanın kabulune hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcu devam edeceğine hükmetti. Kurul mahkeme kararını bozdu.

İHA

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nafaka Yargıtay boşanma

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