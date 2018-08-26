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Bosna Hersek'te "Avcılar Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Ülkenin dört bir yanından 5 bin avcı, başkent Saraybosna yakınlarındaki İgman Dağı'nda bir araya geldi - Bosna Hersek Avcı Dernekleri Federasyonu Başkanı Muhamed Hodzic: - "Umarım gelecek yıl etkinliğimize Türkiye'den de katılım olur"

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in dört bir yanından yaklaşık 5 bin avcı, başkent Saraybosna'daki İgman Dağı'nda düzenlenen "Avcılar Buluşması"nda bir araya geldi.

Ülke genelinden yaklaşık 30 bin avcıyı çatısı altında toplayan Bosna Hersek Avcı Dernekleri Federasyonunca düzenlenen etkinliğe katılan avcılar, halat çekme, gülle atma, avcı aşı hazırlama gibi yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Federasyon Başkanı Muhamed Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen etkinliğe ülke genelindeki 50 avcı derneğinden yaklaşık 5 bin avcının katıldığını belirterek "Toplanma amacımız avdan ziyade arkadaşlık etmek. Ayrıca bugün buraya gelenler sadece avcılar değil, avla ilgilenmeyen misafirlerimiz de var." diye konuştu.

- Türk avcılara davet

Türkiye ve Türk avcılara selamlarını ileten Hodzic, "Umarım gelecek yıl etkinliğimize Türkiye'den de katılım olur." dedi.

Bosna Hersek'in avcılık için zengin potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Hodzic, Türk avcıların buraya gelerek Bosna Hersekli avcılarla tecrübe paylaşımında bulunmasının faydalı olacağını ifade etti.

Hodzic, avcıların halk arasında kötü bir imaja sahip olduğuna işaret ederek "Bizler, düşünülenin aksine doğanın koruyucularıyız." dedi.

Etkinliğe Vitez şehrinden katılan Sulejman Kovacevic de avın, doğa ve yaban hayvanlarını korumak anlamına geldiğini söyledi.

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Avcılar buluşması bosna hersek davet İgman dağı

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