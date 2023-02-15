HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir tercümanın belki de en zor anı! Boşnak ekibin açıklaması sırasında duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı

Bir tercümanın belki de en zor anı! Boşnak ekibin açıklaması sırasında duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı

15.02.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Bosna Hersekli arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, yaraları sarmak adına Türkiye'ye gelmişti. Ekip ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinden gelen Bosna Hersekli ekibin tercümanı, açıklama sırasında duygusal anlar yaşadı! Tercüman, Boşnak arama kurtarma şefinin arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anısını çevirirken gözyaşlarını tutamadı.

Bir tercümanın belki de en zor anı! Boşnak ekibin açıklaması sırasında duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamadı

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,7 ve Elbistan’da 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüşü devam ediyor. Depremin ardından Türkiye'ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli ekip ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersek'te afet eğitimi aldıklarını daha önce tatbikat için Türkiye'ye gelmeyi düşündüklerini ifade eden Boşnak arama kurtarma şefi Fahrudin Dobraca, enkazlardan 10 vatandaşı canlı, 27 vatandaşın ise cansız bedenini çıkardıklarını söyledi. Dobraca, "20 kişilik ekip ile buraya geldik. Sizin acınız bizim acımız. Bu acıyı bu felaketi biz hissediyoruz" dedi.

"ANNE BABA VE ÇOCUĞUN BİRBİRLERİNE SARILI HALDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞMIŞLAR’’

Arama kurtarma çalışmaları sırasında unutamadığı bir anıyı anlatan Dobraca, "Enkazda yaptığımız arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın merdivenlerinde anne, baba ve çocuğunun birbirine sarılmış halde cansız bedenlerini bulduk. Bu bizi derinden etkiledi. Bu acıyı bu felaketi derinden hissediyoruz. Biz kardeşiz" dedi.

AW829667_01

Soruyu Türkçe'ye çeviren tercüman ise bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi ağlatan fotoğraf! 'Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık'Türkiye'yi ağlatan fotoğraf! 'Yavruma ulaşıncaya kadar 15 kişiyi çıkarttık'
Son dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldiSon dakika | Felaketin 9. gününde bilanço ağırlaşıyor! AFAD duyurdu: Depremde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...Gören dönüp bir daha bakıyor! Yeni detaylar...
Anahtar Kelimeler:
deprem Bosna Hersek

En Çok Okunan Haberler

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Savaş, o müteahhitle ilgili konuştu: Düzgün bir insan, tanışıyoruz

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Enkaz altından 'son videom' diye kaydetti, büyük dikkat çekti

Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı

Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz, şehrin üzerine yıkılacaktı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!

Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

Doğa Rutkay deprem uzmanı Naci Görür’e isyan etti! "Ama artık yeter"

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.