Botoks sonrası ölüm davasında tutuklu sanık tahliye edildi

Büyükçekmece Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesinde biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erdal Doğruya, SEGBİS katıldı. Tutuksuz sanık pratisyen hekim Öner Özsoyeri duruşmadaki savunmasında, "Olayı benim yapmadığım bellidir. Maktulün ailesinin beyanları kapsamında olay çok farklı noktalara gitmektedir. Ben Erdal Doğruya'nın elinde enjektör gördüm ancak, dolgu malzemesi verdiğini görmedim" dedi.

"KÜBRA BAĞIRIYORDU"

Tutuklu sanık Erdal Doğruya ise savunmasında sanık Öner Özsoyeri'yi 'bant' yaparken gördüğünü belirterek "İçeride Ömer Elmalı da vardı. İşlemi Ömer Elmalı yaptı. Biz Öner beyle Kübra'yı dışarı çıkartırken, Kübra 'Ömer çok acıdı' şeklinde konuştu. Bu olaya herkes şahittir, Kübra da bağırıyordu" dedi.

Yapılan savunmaların ardından cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini, dosyanın geldiği aşama ve dosyanın henüz adli tıp kurumundan dönmemesi tutuklu sanığın üzerine atılı suçlama dikkate alındığında tutukluluğunun devamını talep etti.