Botoks tarihe karışacak! Göz çevresi kırışıklıklarından kurtulmak için mucizevi maske tarifi

Yaş aldıkça ortaya çıkan göz çevresi kırışıklığa karşı alınacak ne önemli tedbirlerden biri de düzenli olarak nemlendirmek. Bunun yanında oldukça etkili olan göz maskelerine de sıklıkla başvuruluyor.

Göz çevresi cildimizin en hassas bölgesi. Doğru göz çevresi bakımı ve doğru göz kremleriyle yaş aldıkça ortaya çıkan göz çevresi problemleri kontrol altına alınabilir.

Göz çevresindeki deri, cildimizin en ince deri tabakalarından biri. Bu nedenle göz çevresindeki derimiz çok hassas olur ve yüzde ilk kırışıkları da göz çevresinde görmeye başlarız.

Göz çevresinin kırışmasına neden olan faktörler;

Korumasız bir şekilde güneşe çıkmak

Deri altında azalan kolajen üretimi

Cildin elastikiyetinin azalması

Gülme, şaşırma gibi gözlerin kullanıldığı mimikler

Sigara kullanmak

Az ve düzensiz uyumak

Sağlıksız beslenmek

Göz çevresinin aşırı kuruması

GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIĞINI ÖNLEYEN YOĞURT MASKESİ

Kiviyi ezerek püre haline getirin.

1 tatlı kaşığı yoğurdu ekleyin.

Hazırladığını karışımı göz çevrenize ince tabaka halinde sürün.

5-10 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada 1 ya da 2 kez tekrar edin.

GÖZ ÇEVRESİ İÇİN TATLI BADEM YAĞI MASKESİ

1 çay kaşığı tatlı badem yağı ve 1 çay kaşığı balı karıştırın.

Göz çevrenize masaj yaparak sürün.

10-15 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada 2-3 kez mutlaka tekrar edin.



