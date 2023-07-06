KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Botoks tarihe karışacak! Göz çevresi kırışıklıklarından kurtulmak için mucizevi maske tarifi

Botoks tarihe karışacak! Göz çevresi kırışıklıklarından kurtulmak için mucizevi maske tarifi

06.07.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ne kadar cildimizin pürüzsüz ve güzel olmasını istesek de zamanla çevresel faktörler ve yaş almanın etkisiyle cilt problemleri ile karşılaşabiliyoruz. Bu problemlerden biri olan göz çevresi kırışıkları ciltte en erken oluşan kırışıklıklardan biridir. Haftada 1-2 kez deneyeceğiniz kırışıklık karşıtı maskeler ile cildinizi en az 10 yıl gençleştirebilirsiniz.

Botoks tarihe karışacak! Göz çevresi kırışıklıklarından kurtulmak için mucizevi maske tarifi

Yaş aldıkça ortaya çıkan göz çevresi kırışıklığa karşı alınacak ne önemli tedbirlerden biri de düzenli olarak nemlendirmek. Bunun yanında oldukça etkili olan göz maskelerine de sıklıkla başvuruluyor.

Göz çevresi cildimizin en hassas bölgesi. Doğru göz çevresi bakımı ve doğru göz kremleriyle yaş aldıkça ortaya çıkan göz çevresi problemleri kontrol altına alınabilir.

ghk

Göz çevresindeki deri, cildimizin en ince deri tabakalarından biri. Bu nedenle göz çevresindeki derimiz çok hassas olur ve yüzde ilk kırışıkları da göz çevresinde görmeye başlarız.

gh

Göz çevresinin kırışmasına neden olan faktörler;

  • Korumasız bir şekilde güneşe çıkmak
  • Deri altında azalan kolajen üretimi
  • Cildin elastikiyetinin azalması
  • Gülme, şaşırma gibi gözlerin kullanıldığı mimikler
  • Sigara kullanmak
  • Az ve düzensiz uyumak
  • Sağlıksız beslenmek
  • Göz çevresinin aşırı kuruması

GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIĞINI ÖNLEYEN YOĞURT MASKESİ

Kiviyi ezerek püre haline getirin.

1 tatlı kaşığı yoğurdu ekleyin.

Hazırladığını karışımı göz çevrenize ince tabaka halinde sürün.

5-10 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada 1 ya da 2 kez tekrar edin.

maske

GÖZ ÇEVRESİ İÇİN TATLI BADEM YAĞI MASKESİ

1 çay kaşığı tatlı badem yağı ve 1 çay kaşığı balı karıştırın.

Göz çevrenize masaj yaparak sürün.

10-15 dakika bekleyin ve durulayın.

Haftada 2-3 kez mutlaka tekrar edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak! Bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalar arayanlar bu ürünlere bayılacak!
Sivrisinekleri sonsuza kadar kovuyor! Sineklerin kabusu olan...Sivrisinekleri sonsuza kadar kovuyor! Sineklerin kabusu olan...
Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekolteli elbiselerine...Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekolteli elbiselerine...
Anahtar Kelimeler:
maske kaz ayağı yüz kırışıklığına ne iyi gelir evde Göz

En Çok Okunan Haberler

Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.