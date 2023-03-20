Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Cilt bakımı, herkesin hayatında önemli bir yer tutar. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ancak, cildimiz gün içinde birçok dış etkene maruz kalır. Bu nedenle cildi derinlemesine temizleyecek doğru cilt bakım rutini oluşturmak oldukça önemli. Foreo cilt bakım cihazları, cilt bakım rutininizi kolaylaştırmanıza ve daha verimli hâle getirmenize yardımcı olur; cildi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin içindeki kir, yağ ve makyaj kalıntılarını yok eder, sivilce ve siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olur. T-Sonic titreşimleriyle cildin daha sağlıklı, parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Aynı zamanda nemlendirici bakım da sunar. Foreo cilt bakım cihazları, şık ve modern tasarımlarıyla da dikkat çeker. Aynı zamanda kolay kullanımı sayesinde de cilt bakım rutininizi daha keyifli ve verimli hâle getirir. E daha ne olsun değil mi?

1. LUNA Go Normal Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Ultra seyahat dostu yüz temizleme ve yaşlanma karşıtı masaj cihazı

Parlak, saydam ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Su geçirmez.

Cildinizi daha sıkı ve elastik bir hale getirir.

Dakikada 8000 titreşim veren T-Sonic teknolojisi.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün sipariş etmemden iki gün sonra elime ulaştı. Kullanımı ve etkileriyle ilgili farklı Foreo luna ürünlerinin yorumlarını okuyup buna karar vermiştim. Öncelikle renkler cilt tipine göre ayrılıyor. Pembe olan normal ciltler için tasarlanmış. Daha yeni kullanmaya başladım ama yarattığı hissi sevdim. Uzun vadede etkili olur mu bilemiyorum ama elle temizlemekten daha yoğun bir temizlik hissi verdiğini söyleyebilirim. Boyutu bence yeterli. Luna Mini Serisi'nden çok çok da küçük değil. Ben baktığımda en uygun fiyat Amazon'daydı, aldığım için memnunum."

2. FOREO BEAR™ Mini Bölgesel Microcurrent Yüz Sıkılaştırma Cihazı

Microcurrent yüz egzersizleriyle BEAR Mini, cebinizdeki kişisel antrenörünüz olacak. Microcurrent (mikro akım) küreleri yüzünüzde gezdirin ve vücudunuzun doğal süreçlerini taklit eden elektrik akımları ile kolajen üretimini, elastin onarımını ve yüzünüzün sıkılaşmasını sağlayın.

Patentli T-Sonic titreşimler dolaşımı artırmak, toksinleri yok etmek ve yüzdeki gerilimi hafifletmek için gözeneklerinize derinlemesine işler ve size daha pürüzsüz, yumuşak ve ışıltılı bir cilt sunar.

BEAR Mini ergonomik şekliyle yüzün tüm kıvrım ve kenarlarına mükemmel şekilde oturur. Ultra hijyenik silikonla tasarlanan BEAR mini yoğun, spa seviyesinde bakım sözü verirken, tek şarj ile 90 kullanım sağlar ve herhangi bir ekstra eklenti gerektirmez.

BEAR Mini veya herhangi bir microcurrent cihazı asla iletken serum, jel veya krem uygulamadan kullanmayın. İdeal iletkenliği sağlamak için BEAR Mini’yi kullanmadan önce ince bir tabaka serum uygulayıp tamamen emilene kadar masaj yapın.

Kullanıcılar ne diyor?

"Severek kullanıyorum, uzun süreli kullanımda cilt cidden sağlıklı, parlak ve dinç duruyor."

"Bu küçük aygıtı birkaç haftadır kullanıyorum, cildimi harika hissettiriyor ve kesinlikle bir şeyler yaptığını hissedebiliyorum."

3. LUNA Go Erkekler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Ultra seyahat dostu yüz temizleme ve yaşlanma karşıtı masaj cihazı.

Parlak, saydam ve ışıltılı bir cilde sahip olursunuz.

Su geçirmez.

Cildinizi daha sıkı ve elastik bir hale getirir.

Dakikada 8000 titreşim veren T-Sonic teknolojisi.

Kullanıcılar ne diyor?

"Derin temizlik için harika, her yere götürecek kadar küçük."

"Süper kolay kullanım. Cilt tipinize uygun bir ürün uyguladıktan sonra yüzünüzün her tarafına geçirin ve işiniz bitti. Birkaç hafta kullanımdan sonra cildinizin daha pürüzsüz ve daha parlak olacağını fark edeceksiniz. Pil ömrü çok yüksek değil."

4. LUNA Go Karma Ciltler için Kompakt Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Ultra seyahat dostu yüz temizleme ve yaşlanma karşıtı masaj cihazı

Parlak, saydam ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Su geçirmez.

Cildinizi daha sıkı ve elastik bir hale getirir.

Dakikada 8000 titreşim veren T-Sonic teknolojisi.

Kullanıcılar ne diyor?

"Satın alma konusunda iki kez düşünmeyin. Hayatımı değiştirdi ve bana çok daha fazla güven verdi. En sevdiğim yüz cihazı."

"İlk kullanımdan beri cildimi daha genç ve yumuşak hissediyorum."

5. Foreo LUNA play plus 2 Yüz Temizleme Cihazı

Ultra yumuşak silikon uçlar, dakikada 8,000 T-Sonic titreşimiyle birlikte çalışarak kir, yağ, ter ve makyaj kalıntılarının %99.5’ini yok eder. Hem de sadece 1 dakikada.

LUNA’nın hızlı kuruyan ve gözeneksiz silikonu bakteri oluşumunu önler ve asla cildi çekiştirip germez. Naylon kıllara göre 35 kat daha hijyenik ve hipoalerjeniktir, BPA ve ftalat içermez.

FOREO’nun patentli T-Sonic titreşimleri sadece cildi temizlemekle kalmaz. Aynı zamanda kullanım sırasında ve kullanımdan hemen sonra uygulanan cilt bakım ürünlerinin etkisini artırmak için cildin derinliklerine iterek ürünlerin emilimini artırır.

%100 su geçirmez ve ergonomik şekilli LUNA play plus 2, 600 kullanım sunar.

Ek fırça başlığı gerektirmez ve hafif ve kompaklığı ile her an yanınızda gezdirmeye uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şimdiye kadar sadece birkaç kez kullandım ama kesinlikle cildimde bir iyileşme hissediyorum. Burnumda hep bir kaç siyah kafa vardı ki asla gitmezdi ama bu onları bile temizledi."

6. FOREO UFO Mini Akıllı Maske, Yüz Temizleme Terapi Cihazı

UFO mini, spa foto-yüz terapilerinde kullanılan, UV içermeyen kırmızı, yeşil ve mavi LED ışık dalga boylarını kullanır.

Tüm cilt tipleri için güvenli ve etkilidir.

Ultra-hijyenik silikondan yapılmıştır.

%100 su geçirmez.

3 yıl FOREO Türkiye garantilidir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Foreo kalitesi tartışılmaz."

"Ablama hediye olarak aldım ve severek kullanıyor. Yalnız alırken maske fiyatlarına da bakmayı unutmayın."

7. FOREO LUNA 3 Karma Ciltler için Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

FOREO LUNA 3'ün başlığını değiştirmenize gerek yoktur.

Kişiselleştirilebilir 16 farklı güç seviyesi ile LUNA 3'ün sonik yoğunluğunu arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Eşsiz cildinize uyumlu bir bakım için güzellik rutininizi kişiselleştir.

Tek şarj ile 650 kullanım.

%100 su geçirmez.

Kullanıcılar ne diyor?

"Muhteşem diyorum başka bir şey demiyorum."

"Mükemmel, neden bugüne kadar almadım ki! Amazon'un kargo hızı da mükemmel."

8. FOREO LUNA 3 Hassas Ciltler için Yüz Temizleme ve Sıkılaştırıcı Masaj Cihazı

FOREO LUNA 3'ün başlığını değiştirmenize gerek yoktur.

Kişiselleştirilebilir 16 farklı güç seviyesi ile LUNA 3'ün sonik yoğunluğunu arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Eşsiz cildinize uyumlu bir bakım için güzellik rutininizi kişiselleştir.

Tek şarj ile 650 kullanım.

%100 su geçirmez.

Kullanıcılar ne diyor?

"İki günde cildim yumuşadı, aydınlandı. Hızlı kargo, süper fiyat."

"Neden bu kadar geç keşfettim diye üzüldüm. Harika harika harika."

9. Foreo LUNA Mini 3 Yüz Temizleme ve Masaj Cihazı

Zarif ve modern tasarımı su geçirmez.

T-Sonic titreşimler.

Dakikada 8.000 titreşim.

Silikon temas noktalar.

Naylon yapılı fırçalardan 35 kat daha hijyenik.

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için satın aldım. Yurt dışı gönderim olmasına rağmen 6 günde geldi. Ürün orjinal ve tüm fonksiyonları belirtildiği şekilde çalışıyor. O yüzden ekstra bir bilgi yazmayacağım. Elektronik cihazlar için online alışverişte Amazon'dan başka bir mecranın kullanılmaması gerektiğini yine anlamış olduk. Teşekkürler."

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