HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boykotlar sürerken Coca- Cola'ya devlet desteği haberiyle ilgili DMM'den açıklama

Boykotlar sürerken Coca- Cola'ya devlet desteği haberiyle ilgili DMM'den açıklama

13.11.2023 18:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, bu saldırılar Türkiye kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bu tepkiler neticesinde de İsrail şirketlerinden Coca Cola da boykot edilen markalar arasında yer aldı. Bazı basın yayın organlarında 'Coca Cola'ya devlet desteği' başlıklı haberler yer aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberleri sosyal medya üzerinden yalanladı.

Boykotlar sürerken Coca- Cola'ya devlet desteği haberiyle ilgili DMM'den açıklama

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürüyor. Bu saldırılar Türkiye'de kamuoyunun tepkisini çekiyor. Tepki sonrası İsrail menşeli şirketler de boykot edilmeye başlandı. O şirketlerden biri de Coca Cola oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Cumhuriyet'te yer alan bir habere göre; Coca Cola'ya verilen teşvik ödemeleri akıllara geldi. Yayımlanan belgeye göre Ağustos ayında Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'ne 590 milyon 973 bin 263 TL'lik yatırımına teşvik verildiği öğrenildi. Söz konusu teşvik; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve yüzde 50 vergi indirimi gibi maddeleri de kapsıyor.

Bu haber sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından çıkan haberleri yalanladı. "Boykotlar sürerken… Coca-Cola'ya devlet desteği!" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İşte o paylaşım...

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boykotlar sürerken… Coca-Cola’ya devlet desteği!" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir. Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler hususi olarak şirket ve proje değerlendirmesi yapılarak verilen teşvikler değildir. Ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibarettir.

Haber metninde ağustos ayında teşvik verildiği ifade edilirken, başlıkta “boykot sürerken” denilerek açıkça manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca haberde teşvik tutarıymış gibi ifade edilen 590 milyon lira teşvik değil, yatırım tutarıdır." ifadelerine yer verildi.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksiciler yüzde 65 zam istediTaksiciler yüzde 65 zam istedi
TOKİ'den kurasız ev! Annesini bile dolandırdıTOKİ'den kurasız ev! Annesini bile dolandırdı
Kaç gün sürecek? Şehri sardı, radara yansıdıKaç gün sürecek? Şehri sardı, radara yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola devlet desteği
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat'ın ardından radara girmişti! Sessizliğini bozdu

Dilan Polat'ın ardından radara girmişti! Sessizliğini bozdu

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Dilan Polat cezaevinde çocuklarından biriyle görüşmüş... Yeni iddia şaşırttı: Günde 30 avukat görüşe geliyor ama...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar! Hem İstanbul’da hem de Ankara’da...

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

Şiddetli sağanak etkisini artırdı! Meteoroloji uyarmıştı...

Yasak aşk dehşeti: Takip edip kurşun yağdırdı! 'Namusuma göz mü diktin'

Yasak aşk dehşeti: Takip edip kurşun yağdırdı! 'Namusuma göz mü diktin'

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İşte Türkiye'de suç oranı en düşük 10 il! Aralarında iki büyükşehir var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.