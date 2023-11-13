Boykotlar sürerken Coca- Cola'ya devlet desteği haberiyle ilgili DMM'den açıklama

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürüyor. Bu saldırılar Türkiye'de kamuoyunun tepkisini çekiyor. Tepki sonrası İsrail menşeli şirketler de boykot edilmeye başlandı. O şirketlerden biri de Coca Cola oldu.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Cumhuriyet'te yer alan bir habere göre; Coca Cola'ya verilen teşvik ödemeleri akıllara geldi. Yayımlanan belgeye göre Ağustos ayında Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'ne 590 milyon 973 bin 263 TL'lik yatırımına teşvik verildiği öğrenildi. Söz konusu teşvik; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve yüzde 50 vergi indirimi gibi maddeleri de kapsıyor.

Bu haber sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından çıkan haberleri yalanladı. "Boykotlar sürerken… Coca-Cola'ya devlet desteği!" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İşte o paylaşım...

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boykotlar sürerken… Coca-Cola’ya devlet desteği!" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir. Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler hususi olarak şirket ve proje değerlendirmesi yapılarak verilen teşvikler değildir. Ülkedeki yatırımlara verilen otomatik vergi indirimlerinden ibarettir.

Haber metninde ağustos ayında teşvik verildiği ifade edilirken, başlıkta “boykot sürerken” denilerek açıkça manipülasyon yapılmaktadır. Ayrıca haberde teşvik tutarıymış gibi ifade edilen 590 milyon lira teşvik değil, yatırım tutarıdır." ifadelerine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boykotlar sürerken… Coca-Cola’ya devlet desteği!" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir.



Ağustos ayında 1301 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. İddiaya konu teşvik de bu kapsamdadır. Verilen teşvikler hususi olarak şirket ve… pic.twitter.com/qt5JGQoRey — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 13, 2023







