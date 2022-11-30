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  4. Böyle dolandırıcılık görülmedi! Langırt makineleriyle 4 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Langırt makineleriyle 4 milyon TL'lik vurgun yaptılar

30.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bu kez de langırt dolandırıcılığıyla vurgun yaptılar! Ponzi sistemiyle yüksek kar vadettiler, langırt makinesi kiralayacaklarını söylediler. Yüklü miktarda paralarını kaptıran mağdurların şikayetleri sonrasında yakalandılar. 7 çete üyesi hakkında 70 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Langırt makineleriyle 4 milyon TL'lik vurgun yaptılar

Sahte maillerle yurt dışından yarı fiyatına telefon getirtebileceği aldatmacasına başvuran dolandırıcıların foyası ortaya çıktı. Ucuz telefon ticareti ve langırt kiralama yoluyla vatandaşları kandıran dolandırıcılar toplamda 4 milyon 160 bin TL'lik vurgun yaptı. Yatırım amaçlı iki aşamada toplam 90 bin TL gönderdiğini söyleyen müşteki Osman Şimşek "Kar olarak bana bir miktar para gönderdi. Sahte mailler gösterdi. Bizi inandırmak için gerçek olmayan birçok durum söyledi. Biz de inandık" diye konuştu.

“BU OLAYDAN SONRA BENİ GASP ETTİLER”

Vurgun yapan 6 sanık, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 70’er yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar D. S., K. B., H. D. katılırken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Sanık D. S. savunmasında, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Langırt makinelerini sözleşmeyle müştekilere satışını vermiştim. Makineleri okullara koydular, sonra pandemi dönemi başladı ve makineleri iade etmek istediler. Makinelerin parasını benden istediler, makineleri iade aldım ve parasını müştekilere ödedim. Bu olaydan sonra beni gasp ettiler. Dolandırma kastı ile hareket etmedim” diyerek beraatini istedi.

Sanık H. D. savunmasında, “K. ile otel işletmeciliği yapıyorum. Banka hesap bilgilerimi istedi, ben de verdim. Sonra hesabıma para geldi. Parayı K.'ye verdim. Olayla ilgili bilgim yoktur. D. ile aramda bir ticaret olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“KİMSEYİ DOLANDIRMADIM”

Sanık K. B. yaptığı savunmada, “D. yaptığı langırt ve diğer işlere zaman zaman beni ortak etti. Hesabıma gelen paralar D. ile aramdaki ticaretten kaynaklıdır. D. ile birlikte hareket etmedim. Kimseyi dolandırmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Müştekilerden Osman Şimşek, “Yatırım amaçlı olarak kendisine ilk etapta 60, ikinci etapta 30 bin TL gönderdim. Kar olarak bana bir miktar para gönderdi. Sahte mailler gösterdi. Bizi inandırmak için gerçek olmayan birçok durum söyledi. Biz de inandık. Kendisine toplam 1 buçuk milyon TL gönderdim. D. vadettiği telefon ve televizyonları uygun fiyata alacağını söylemişti ancak bana 7 adet telefon göndermişti. Bana göndereceği telefon sayısı 250 adetti. Geri ödeme olarak 250 bin TL ödeyip diğer zararlarımı gidermedi. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

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Diğer müştekiler de zararlarının giderilmediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmada hazır bulunmayan sanık ve müştekilere bir sonraki duruşmada hazır bulunmaları için süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle müştekilere ciddi bir ticaret yapıyormuş gibi davranarak milyonlarca TL haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerden D. S.’nin langırt kiralama adı altında sermaye koyan kişilere her ay düzenli ödeme yapacağını söylediği, bu şekilde çeşitli okullara, kafelere ve AVM’lere langırtları kiraladığını, her ay büyük miktarda gelir elde ettiği yönünde hileli söz sarf ettiği belirtildi.

Şüphelilerin müştekilerden topladığı paraların bir kısmını geri ödedikleri, daha sonrasında pandemi sebebiyle okul, kafe ve AVM’lerin kapandığı bahane edilerek ödeme yapılmadığı anlatıldı. Şüpheli D. S.’nin yurt dışından yarı fiyata cep telefonu getirtebileceğini belirterek sahte içerikli mail gönderdiği ve müştekilerden 74 bin 500 TL aldığı, şüphelilerin müştekilerden toplamda 4 milyon 160 bin TL para topladığı kaydedildi. İddianamede, 6 sanığın 7 müştekiye yönelik “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” suçunu işlediği gerekçesiyle 70’er yıla kadar hapsi istendi.

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(İHA)

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