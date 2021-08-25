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Böyle yarışma görülmedi! Ülke 'en tembel vatandaş'ını seçti

25.08.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehri yakınlarında bulunan Brezna etno-köyünde bu yıl onuncusu düzenlenen Tembellik Yarışması'nın kazananı 117 saat yatarak yeni rekora imza attı. Yarışmanın kazananı hiçbir şey yapmayarak 300 avro değerindeki ödülün ve 'en tembel vatandaş' unvanının sahibi oldu.

Böyle yarışma görülmedi! Ülke 'en tembel vatandaş'ını seçti

Bu yıl sekiz katılımcıyla 20 Ağustos Cuma günü başlayan yarışmada, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı 117 saat yatan Duda Aleksic oldu.

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HİÇBİR ŞEY YAPMAYARAK ÖDÜL KAZANDI

Hiçbir şey yapmayarak 300 avro değerindeki ödülün sahibi olan Aleksic, Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmada 117 saat yatarak yeni rekor kırdı.

AYAĞA KALKMAK KURAL İHLALİ

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

TUVALETE GİTMELERİNE İZİN VERİLDİ

Karadağlıların "tembel" olarak nitelendirilmesinden yola çıkarak tertiplenen yarışmada, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi.

Yarışmada en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti. (AA)

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