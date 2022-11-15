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Böylesi görülmedi: Bu çayevinde siyaset konuşmak yasak! Konuşanı...

15.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta kral lakaplı Muhammet Elçi, sahibi olduğu çayevinde ilginç bir kural koydu. Çayevine gelen müşterilerin çay içerek güzelce sohbet etmelerini amaçlayan Elçi, dükkanında siyaset konuşulmasını yasakladı. Herhangi bir partinin liderine küfredilmemesi amacıyla böyle bir karar aldığını belirten Elçi, işletmesinin duvarlarına 'Burada siyaset konuşmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları astı.

Böylesi görülmedi: Bu çayevinde siyaset konuşmak yasak! Konuşanı...

Bayburt'ta bulunan çayevine yıllar önce işletme sahibi kral lakaplı Muhammet Elçi tarafından bir kural getirildi. Çayevinde siyaset yapılmasını ve siyasi konuların konuşulmasını yasaklayan Elçi, işletmesinin duvarlarına 'Burada siyaset konuşmak yasaktır' yazılı uyarı tabelaları astı. Aldığı karara uymayanları çayevinden kovan Elçi, herhangi bir partinin liderine küfredilmemesi amacıyla böyle bir karar aldığını, çayevine gelen müşterilerin çay içerek güzelce sohbet etmelerini amaçladığını belirtti. Kurala uyan müşteriler ise burada siyaset konuşmadıklarını, arkadaşlarıyla günün yorgunluğunu sohbet edip, çay içerek attıklarını ifade ettiler.

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"HİÇBİR SİYASİ LİDERE KÜFÜR, HAKARET EDİLEMEZ"

Siyasi konuların konuşulduğu ortamda bir süre sonra seslerin yükseldiğini ve insanların birbirlerini kırdığını vurgulayan Elçi, "Kesinlikle siyasetle ve siyasetçiyle işim olmaz, levhalarda da bellidir, yazılıdır" diyerek, "Bayburt'ta insanlar beni kral olarak tanırlar. 1979 yılından beri bu işi yapıyorum, 30 sene kadar da hastane kantinini çalıştırdım, 4 senedir de bu kahvehaneyi işletiyorum. Eşimiz, dostumuz bizi yalnız bırakmıyor. Allah'a şükürler olsun eşimin, dostumun sayesinde burada işimi devam ettiriyorum. Güzel bir ortamımız var ama burada kesinlikle siyaset konuşulmaz benim de siyasetle, siyasetçiyle işim olmaz. Zaten levhalarda da yazılıdır, bellidir." şeklinde konuştu.

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"KONUŞANI DA KAPI DIŞARI EDERİM"

Aldığı karara uymayan müşterilere tepkisinin sert olduğunu ve çayevinden kovduğunu sözlerine ekleyen Elçi, "Burada siyaset konuşulmaz, kimse de konuşmaz. Konuşanı da kapıya atarım. Onu bildikleri için kimse burada siyasi konulara girip, siyaset konuşmazlar. Benim siyasi görüşüm belli, lakabım belli. Dürüstçe iş yeri çalıştırıyorum. Buraya siyasetçiler de gelir çayını içer, sohbetini yapar, güzelce uğurlanır. Hepsine saygım var" ifadelerini kullandı.

Tüm fikirlere açık olduğunu, her siyasi görüşe saygı duyduğunu kaydeden Elçi, "Herkesin bir fikri var, bir düşüncesi var ve hepsine saygı duyuyorum. Şunu da belirteyim kim olursa olsun, herhangi bir partinin siyasi liderine küfredilmesin. Herkesin görüşüne saygım var insanlarda böyle düşünmeli" diyerek konuştu.

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Çayevinin duvarlarına yıllar önce bir müşterisinin televizyonda çıkan lidere küfretmesinden sonra 'Burada siyaset konuşmak yasaktır' yazılı tabelaları astığını bildiren Elçi, "Sevdiğim bir abimiz buraya sabah saatlerinde gelirdi, otururdu televizyonda çıkan lidere küfrederdi. Hangi lider olursa olsun, kimsenin küfretmeye hakkı yoktur. Eleştirebilirsin ama saygısızlık yapamazsın. Ben de bu küfürleri kabullenemedim duvarlara yazıları astım. Bundan böyle burada siyaset konuşulmayacak dedim, yasakladım. Kimse burada siyaset konuşamaz, herkesin siyasi liderlere saygı duyması zorunludur" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt kahvehane siyaset

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