HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi görülmedi! Motosiklet sürücüsü ve yayanın yol verme inadı güldürdü

Böylesi görülmedi! Motosiklet sürücüsü ve yayanın yol verme inadı güldürdü

08.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da böylesi görülmedi. Karşıdan karşıya geçmek için bekleyen yaya ile motosiklet sürücüsü aynı anda birbirlerine yol verince aralarında yaşanan diyalog izleyenleri güldürdü. Yaşananlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürece milyonların izlediği görüntü, izleyiciyi güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntü izleyicileri güldürdü. Van'da yol verme inatlaşması bu kez farklı gerçekleşti. Olay, İpekyolu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün ile karşıdan karşıya geçmek için bekleyen genç arasında geçti. Motosiklet sürücüsünün yayaya ‘lütfen geç’ demesinin ardından aralarındaki ‘önce sen geç’ diyaloğu çekişmeli bir hal aldı. Yaya kaldırıma oturup motosikletlinin geçmesini beklerken, motosikletli de yayanın geçmesi için bekledi. Yaklaşık bir saati bulan çekişme sonrası taraflar şanslarını bu kez ‘yazı tura’ atmakta buldu.

İZLEYİCİYİ GÜLDÜRDÜ!

AW094549_01

Bir süre daha devam eden yol verme inatlaşmasında ilk olarak yaya, ardından da motosiklet sürücüsü yola devam etti. Yaşananlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürece milyonların izlediği görüntü, izleyiciyi güldürdü.

AW094549_03

"KENDİSİ GEÇMEDİ, BEN DE GEÇMEDİM"

İHA muhabirine konuşan motosiklet sürücüsü Mehmet Baytar, çok sayıda benzeri olaya denk geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları bir olayın sosyal medyada viral olduğunu ifade eden Baytar, “Bu olaya kurgu diyenler oldu ama kurgu değil. Bu olaylara çok denk geliyorum ama paylaşmıyorum. Karşılaştığım kişinin benden daha inatçı olduğunu düşündüm. Ben kedisine nezaketen yol verdim. Kendisi geçmedi, ben de geçmedim. Baktı benim ikna olacağım yok, sonra kendisi geçti” dedi.

AW094549_08

"İNATLAŞMAMIZ BİR SAAT SÜRDÜ"

İnatlaşmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü ifade eden Baytar, "Daha sonra kendisiyle sohbet de ettik. Tabii şarjım bittiği için video kaydını alamadım. Olay bu şekilde gerçekleşti. O kendi yoluna gitti, ben de uzaklaştım. Paylaşılan video çok izlendi ve çok güzel yorumlar aldım. Bu da beni mutlu etti. Yaya yol verme hareketini motosiklet ve araç sürücülerinden de beklerim. Van’daki insanlar da sempatik ve şakadan anlıyorlar. Bu olay Van’da değil de başka bir yerde olsaydı bu şekilde bir ilgi göreceğini sanmazdım” diye konuştu.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emanet araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı!Emanet araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı!
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacakBakan duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak
10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme 10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Van motosiklet
En Çok Okunan Haberler
'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Japon deprem uzmanı özellikle o ilin ismini verdi! 'Deprem olmaz deniliyordu, artık olur'

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Okul müdürünün cansız bedeni bulunmuştu! Borsada kaybettiği paranın miktarı ortaya çıktı

Van'da gençlerin yol verme inadı 1 saat sürdü!

Van'da gençlerin yol verme inadı 1 saat sürdü!

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı çocuğun babasından kahreden sözler: "Et kalmamış, yemişler çocuğumu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.