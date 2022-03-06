HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Böylesi görülmedi, tıp literatürüne girdi! Makatına yerleştirip patlattı... Daha önce de kendi penisini kesmiş

Böylesi görülmedi, tıp literatürüne girdi! Makatına yerleştirip patlattı... Daha önce de kendi penisini kesmiş

06.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de yaşayan şizofreni hastası 35 yaşındaki Ramazan B.’nin yaptıkları akıllara durgunluk verdi. 2014 yılında makatına torpil yerleştirip patlamasının ardından hastanede tedavi edilip taburcu edilmesi bilim insanlarının yayınladığı makaleyle tıp literatürüne girdi. Ramazan B.’nin daha önce de kendi penisini kesmiş ve babasını boğazını keserek öldürmüştü. Ramazan B., son tedavisinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra ise hayatını kaybetti.

Böylesi görülmedi, tıp literatürüne girdi! Makatına yerleştirip patlattı... Daha önce de kendi penisini kesmiş

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ramazan B., 2012 yılında kendi penisini kesmiş ardından da tedavi edildikten sonra ise taburcu edildi. Ramazan B., daha sonra babası Ahmet Basmacı'yı da evde kimsenin olmadığı sırada boğazını sıkarak öldürdü. Serbest bırakılan Ramazan B., 2014 yılında ise makatına torpil yerleştirip, fitili ateşleyerek patlattı. Makatında büyük hasar oluşan ve organları zarar gören Ramazan B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ve ekibi tarafından yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Basmacı, yapılan tedavisinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

"TIP LİTERATÜRÜNE DE GİRDİ"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, böyle bir olayla tıp tarihinde ilk kez karşılaştıklarını, yaptıkları tedaviyi İngilizce makale olarak önemli bir yabancı dergide yayınlandığını söyledi. Şimdiye kadar atıf gelen en çok yayınlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş, "2014 yılında 35 yaşında şizofreni hasta getirilmişti. Aynı hasta daha önce de kendi penisini kesmiş ve tedavi edilip, gönderilmiş. Bu sefer de daha önce görmediğimiz şekilde kendisine zarar vermiş, makatına torpil yerleştirmiş, fitilini de ateşleyerek patlatmış. Bu nedenle makatında büyük abdest bölgesi, mesane, prostatı, idrar yolları büyük zarar görmüş. Genel cerrahi bölümüyle birlikte çalışarak zarar gören organları büyük ölçüde onardık. Karnına da büyük abdestini yapabilmesi için torba takılmıştı. Yapılan tedavisinin ardından sağlıklı şekilde taburcu ettik. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığımız için makale olarak yabancı dilde yayınladık. Tıp literatüründe önemli dergi olan 'Urology Case Reports' a yayınlandı. Benim en çok atıf alan yayınlarımdan biri oldu. Vaka ilginç olduğu ve tedavi edilip, taburcu edildiği için tıp literatürüne de girdi" dedi. (DHA)

fb7674f9b425bc948a3538576f082457

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?6 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Ayçiçek yağı 5 lt kaç para?Ayçiçek yağı 5 lt kaç para?
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepkiSelçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki
Anahtar Kelimeler:
penis şizofreni Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Ahmet Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'

Ukrayna halkından tarihi direniş!

Ukrayna halkından tarihi direniş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.