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Boyner.com.tr, ilk yarıda 72 milyon ziyaretçi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bu yılın ilk yarısında 72 milyon ziyaretçi ağırlayan boyner.com.tr, geçen yılın aynı dönemine göre toplam trafiğini yüzde 50, cirosunu yüzde 90 arttırdı - Söz konusu dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya, online alışverişin en yoğun yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer aldı - En çok ilgi gören ürünler sırasıyla spor ayakkabı, mont, bot, t-shirt ve gömlek oldu - Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap: - "2019'un ilk yarısını yüzde 90 büyüme ile tamamladık. Yıl sonunda büyüme hedefimiz yüzde 100'ün üzerinde. Boyner olarak e-ticaret dünyasındaki dinamiklerde belirleyici rol üstlenmeyi amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en önemli e-ticaret sitelerinden biri olan boyner.com.tr, bu yılın ilk yarısını başarılı bir performansla geride bıraktı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, mağazacılık alanında olduğu gibi e-ticarette de sektörün büyümesine öncülük eden lokomotif marka kimliğini sürdürüyor.

2019'un ilk yarısında 72 milyon ziyaretçi ağırlayan boyner.com.tr, dikkati çekici ziyaret rekorunu büyüme başarısıyla taçlandırdı. Boyner’in internet mağazası, geçen yılın aynı dönemine göre toplam trafiğini yüzde 50, cirosunu ise yüzde 90 arttırdı.

boyner.com.tr’nin yılın ilk yarısını kapsayan online alışveriş verilerinde, en çok satılan ürünlere de yer verildi. Dünyaca ünlü markalarla Türkiye’nin en sevilen markalarının milyonlarca ürününü müşterileri ile buluşturan boyner.com.tr’de en çok ilgi gören ürünler sırasıyla spor ayakkabı, mont, bot, t-shirt ve gömlek oldu.

- Online alışveriş trafiği en yüksek pazartesi ve cuma günlerinde

Online alışveriş trafiğinin en yüksek olduğu günler pazartesi ve cuma olarak kaydedilirken, kullanıcıların ziyaretlerinin ise akşam saatlerinde 21.00 ile 23.00, gündüz saatlerinde 13.00-16.00 arasında yoğunlaştığı görüldü.

İlk 6 aylık dönemde, Boyner'in Çılgın Kelebek indirimi, tıpkı mağazalarda olduğu gibi e-ticarette de satışlara ivme kazandıran bir kampanya olarak dikkati çekti. Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyasının yapıldığı mayıs (17-20 Mayıs), yılın ilk yarısında en çok online alışveriş yapılan ay oldu.

- En çok online alışveriş İstanbul, Ankara, İzmir'den

Türkiye'nin dört bir yanına teslimat yapabilme gücüne sahip büyük bir e-ticaret operasyonu yürüten boyner.com.tr, milyonlarca kullanıcıya online alışverişin ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı yaşatıyor.

Boyner’in Ocak-Haziran 2019 dönemini kapsayan verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya, online alışverişin en yoğun yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer aldı.

Boyner’in e-ticaretteki yükselişi mobil alışverişte de kendini gösterdi. Boyner’in IOS ve Android uygulamaları 2,5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. Mobil uygulamadan yapılan alışverişin oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı. 2019 sonunda mobil alışverişin cirodaki payının yüzde 50’ye gelmesi hedefleniyor.

- "Yıl sonunda büyüme hedefimiz yüzde 100’ün üzerinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Öztap, şunları kaydetti:

"Boyner olarak, Türkiye’deki e-ticaret pazarının büyüme hızının üzerinde bir performansla ilerliyoruz. E-ticaret Türkiye’de toplam perakende sektöründen henüz yüzde 5’in üzerinde bir pay alırken, Boyner’de bu oran yüzde 9 seviyesine ulaşmış durumda. Önümüzdeki 2 yıl içinde bu payın yüzde 15’e gelmesini hedefliyoruz. 2019'un ilk yarısını yüzde 90 büyüme ile tamamladık. Yıl sonunda büyüme hedefimiz yüzde 100’ün üzerinde. Boyner olarak e-ticaret dünyasındaki dinamiklerde belirleyici rol üstlenmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimize daha iyi bir online alışveriş deneyimi sunmak için bu alanı güçlendirecek teknoloji ve lojistik yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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