Boyner.com.tr, ilk yarıda 72 milyon ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en önemli e-ticaret sitelerinden biri olan boyner.com.tr, bu yılın ilk yarısını başarılı bir performansla geride bıraktı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, mağazacılık alanında olduğu gibi e-ticarette de sektörün büyümesine öncülük eden lokomotif marka kimliğini sürdürüyor.

2019'un ilk yarısında 72 milyon ziyaretçi ağırlayan boyner.com.tr, dikkati çekici ziyaret rekorunu büyüme başarısıyla taçlandırdı. Boyner’in internet mağazası, geçen yılın aynı dönemine göre toplam trafiğini yüzde 50, cirosunu ise yüzde 90 arttırdı.

boyner.com.tr’nin yılın ilk yarısını kapsayan online alışveriş verilerinde, en çok satılan ürünlere de yer verildi. Dünyaca ünlü markalarla Türkiye’nin en sevilen markalarının milyonlarca ürününü müşterileri ile buluşturan boyner.com.tr’de en çok ilgi gören ürünler sırasıyla spor ayakkabı, mont, bot, t-shirt ve gömlek oldu.

- Online alışveriş trafiği en yüksek pazartesi ve cuma günlerinde

Online alışveriş trafiğinin en yüksek olduğu günler pazartesi ve cuma olarak kaydedilirken, kullanıcıların ziyaretlerinin ise akşam saatlerinde 21.00 ile 23.00, gündüz saatlerinde 13.00-16.00 arasında yoğunlaştığı görüldü.