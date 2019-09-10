Boyner'in en büyük ikinci mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner'in en büyük ikinci mağazası Metropol AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi çok katlı mağazacılık kavramı ile tanıştırarak, müşteri deneyiminde dünyaya örnek uygulamalar sunan Boyner, önemli ve büyük projelere yatırım yaparak büyümeye, müşterilerinin her an yanında olmaya devam ediyor.

Boyner, Metropol AVM'de açılan en büyük ikinci mağazasında müşterilerine 3 kata yayılmış 7 bin metrekare alanda hizmet vermeye başladı.

Mustafa Toner tarafından tasarlanan yeni mimari konseptin uygulandığı Boyner Metropol mağazası, yaşamın içinden esinlenerek ve müşteri beklentileri göz önüne alınarak geliştirilen detayları, eğlenceli sürprizleri, zengin seçkisi ile alışveriş keyfini bir üst noktaya taşıyor.

Bünyesinde yer alan yeni nesil kahve konseptinin en iyi temsilcilerinden Kronotrop Coffe Bar & Roastery ile müşterilerine alışveriş sırasında keyifli bir mola imkanı da sunan Boyner Metropol mağazası, minikler için oyun alanı, zamansız ve her yaşa hitap eden oyunlardan langırt, dinlenme alanları ve telefon şarj noktaları, Wi-Fi hizmeti gibi özellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.