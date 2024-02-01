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Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Boyun sağlığı, genel vücut fonksiyonları açısından kritik bir rol oynamakta olup yaşam kalitesi üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmaktadır. Boyun, omurilik, sinirler, arterler ve kasların karmaşık bir ağı ile bağlıdır. Bu bölge başın desteklenmesi, dönme ve eğilme hareketlerinin sağlanması gibi önemli görevleri üstlenir. Kimi zamanlarda boyunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Boyun düzleşmesi de bu rahatsızlıklardan birisidir.

Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesi belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Boyun düzleşmesi nedir?
  • Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?
  • Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?
  • Boyun düzleşmesi ağrıları nerelere vurur?

Doğru boyun sağlığı; fiziksel aktivitelerde rahatlık, dengeli postür, baş ağrılarından kaçınma ve sinir iletiminin sorunsuz çalışması gibi bir dizi avantaj sağlar. Ancak günümüzde artan bilgisayar kullanımı, uzun süreli masa başında çalışma ve teknolojik cihazların aşırı kullanımı gibi faktörler, boyun sağlığını olumsuz etkileyebilir. Boyun düzleşmesi de boyun omurlarının normal eğriliğinin kaybolduğu bir durumu ifade eder.

Boyun düzleşmesi nedir?

Boyun düzleşmesi, boyun omurlarının normal C şeklindeki eğriliğinin kaybolması veya azalmasıdır. Bu, boynun öne doğru düz bir çizgi gibi görünmesine neden olur. Boyun düzleşmesi; boyun ağrısı, baş ağrısı, uyuşma ve karıncalanma, boyun hareketinin kısıtlanması ve denge sorunlarına neden olabilir. Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir sorusunda cevap farklı olabilir ancak boyun düzleşmesi neden olur konusunda ise boyun düzleşmesi nedenleri genel olarak şöyle sıralanır:

  • Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmek, cep telefonuna bakmak veya araba kullanmak gibi tekrarlayan hareketler
  • Kötü duruş
  • Öne eğilerek oturmak veya telefonunuzu boynunuza yakın tutmak boyun düzleşmesine neden olabilir.

Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?

Boyun düzleşmesi, boyun omurları arasındaki doğal eğriliğin kaybolduğu bir durumdur ve genellikle belirgin semptomlara yol açar. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. Boyun düzleşmesi belirtileri şu şekildedir:

  • Boyun ağrısı
  • Boyun kaslarında sertlik ve gerilme
  • Baş ağrıları
  • Omuz ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Ellerde uyuşma ve karıncalanma
  • Baş dönmesi

Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Boyun düzleşmesi teşhisi, fiziki muayene ve röntgenle konulur. Boyun düzleşmesi özellikle de ofiste ve evde çalışma düzeninde, ders çalışırken görülebilir ve modernleşen dünyanın bir hastalığıdır. Boyun düzleşmesi tedavisi için hem evde/ofiste bazı yöntemler kullanılabilir, hem de doktor gözetiminde ilaç ve fizik tedavi yöntemleri yapılabilir. Boyun düzleşmesine ne iyi gelir sorusuna ilk cevabımız elbette doğru duruş egzersizleri ve fizik tedavidir. Boyun düzleşmesi nasıl geçer konusunda ise şu cevapları verebiliriz:

  • Duruşunuzu düzeltin.
  • Bilgisayar veya telefona bakarken düzenli molalar verin ve boyun kaslarınızı esnetin.
  • Ağır eşyalar taşırken destek alın.
  • Omurga desteği kullanabilirsiniz.
  • Uygun bir bilgisayar masası ve sandalye kullanın.
  • Bilgisayar başında çalışırken, ekranın göz hizasında olduğundan emin olun.
  • Cep telefonunuzu kullanırken, başınıza yakın tutmaktan kaçının.
  • Düzenli egzersiz yapın.
  • Sağlıklı bir kiloda olun.

"Boyun düzleşmesi düzelir mi?" sorusu için de "doğru tedavi ve egzersizlerle, evet geçebilir" yanıtı verilebilir.

Boyun düzleşmesi ağrıları nerelere vurur?

Boyun düzleşmesi, genellikle boyun bölgesinde ve çevresinde ağrıya neden olan bir durumdur. Ancak bu ağrılar bazen başka bölgelere de yayılabilir. Boyun düzleşmesi ağrılarının genellikle etkilediği bölgeler şöyledir:

  • Boyun ve omuzlar
  • Başın arka kısmı
  • Baş ve şakaklar
  • Sırtın üst kısmı
  • Eller ve kollar
  • Çene
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