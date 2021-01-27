Boyut önemli mi? Penis boyu erkeklerde kısırlığı etkiler mi? Türkiye ortalaması... (Videolu anlatım)

Penis büyüklüğünün doğurganlığı etkilediğini iddia eden pek çok makale görmüş olabilirsiniz. Ancak bu makalelerde çalışan gerçek araştırmacılar, bunun kesinlikle doğru olmadığını söylüyor.
Penis boyunun erkek kısırlığına direkt bir etkisi yoktur. Türkiye ortalaması penis boyunda 12-13 cm. civarıdır. Hamilelikte önemli olan boşalmanın vajinaya gerçekleşmesi ve var olan spermlerin hareket ederek yumurtayı döllemesinin gerçekleşmesidir.
Kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin penis boyuyla ilgili bir sıkıntıya girmemeleri gerekir. Penis boyunu genelde erkekler sorun olarak değerlendirirler. Genelde vajen boyu 9 cm. civarındadır. Penis boyunun büyük olmasının çiftlerin cinsel birleşmeleri açısından ekstra bir avantajı yoktur. Çünkü penisin vajina içerisine girebileceği mesafe bellidir. Daha büyük penisler serviks yırtılmasına sebep olabilir.
Penis boyu hastanın genetik yapısıyla ilgili bir durumdur. Hormonal bir sorun yoksa, dışarıdan verilecek ilaçlarla büyütülmesi söz konusu değildir. Bazı cerrahi yöntemlerle 2-3 cm. uzatılması söz konusu olabilir.
Daha kısa bir penis uzunluğuna sahip olmanıza neden olabilecek şeyler şunlar olabilir:
Çeşitli doğuştan kusurlar
Peyronie hastalığı (penisin büküldüğü ve yara dokusu içerdiği bir durum)
Hipospadia (üretra deformitesi)
Diğer tıbbi sorunlar.
Ancak çoğu durumda, daha kısa bir penis normaldir ve ortalama uzunluk aralıkları içinde yer alır.
Kısırlığa, hareketli sperm eksikliği, anormal sperm üretimi ve boşalma sorunları veya diğer erektil disfonksiyon gibi sperm verme ile ilgili sorunlar neden olabilir. Kemoterapi veya radyasyon da spermlere zarar verebilir ve sperm sayısını düşürebilen ilaçlar olabilir.
Daha kısa penis uzunluğu ile erkek kısırlığı arasındaki belki de en büyük bağlantı sadece psikolojik olabilir. Penislerinin büyüklüğü konusunda bilinçli olan erkekler genellikleerektil disfonksiyon yaşarlar ve cinsel aktivitelerle ilgili sorunları olabilir ve bu da gebe kalma sorunlarına yol açabilir.
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