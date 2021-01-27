Boyut önemli mi? Penis boyu erkeklerde kısırlığı etkiler mi? Türkiye ortalaması... (Videolu anlatım)

Penis büyüklüğünün doğurganlığı etkilediğini iddia eden pek çok makale görmüş olabilirsiniz. Ancak bu makalelerde çalışan gerçek araştırmacılar, bunun kesinlikle doğru olmadığını söylüyor.

TÜRKİYE ORTALAMASINDA PENİS BOYU 12 - 13 SANTİMETRE

Penis boyunun erkek kısırlığına direkt bir etkisi yoktur. Türkiye ortalaması penis boyunda 12-13 cm. civarıdır. Hamilelikte önemli olan boşalmanın vajinaya gerçekleşmesi ve var olan spermlerin hareket ederek yumurtayı döllemesinin gerçekleşmesidir.

PENİS BOYU CİNSEL BİRLEŞMEDE EKSTRA BİR AVANTAJA SAHİP DEĞİL

Kısırlık sorunu yaşayan çiftlerin penis boyuyla ilgili bir sıkıntıya girmemeleri gerekir. Penis boyunu genelde erkekler sorun olarak değerlendirirler. Genelde vajen boyu 9 cm. civarındadır. Penis boyunun büyük olmasının çiftlerin cinsel birleşmeleri açısından ekstra bir avantajı yoktur. Çünkü penisin vajina içerisine girebileceği mesafe bellidir. Daha büyük penisler serviks yırtılmasına sebep olabilir.

2-3 SANTİMETRE BÜYÜTÜLEBİLİR AMA...

Penis boyu hastanın genetik yapısıyla ilgili bir durumdur. Hormonal bir sorun yoksa, dışarıdan verilecek ilaçlarla büyütülmesi söz konusu değildir. Bazı cerrahi yöntemlerle 2-3 cm. uzatılması söz konusu olabilir.