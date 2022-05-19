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  4. Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

19.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi. Öte yandan ele geçirilen suikast tabancalarıyla ilgili ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Samsun'da, şehirlerarası otobüsle seyahat eden V.A. isimli yolcunun eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası ele geçirildi.

SAMSUN POLİSİ TARAFINDAN YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, V. A isimli bir kişinin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiye ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.A.'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından yolcu otobüsüyle Samsun Otogarına inen V.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. V.A.'nın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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