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Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 00:23 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 kişiden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklandı.

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada ilçesinde, geçtiğimiz Cumartesi saat 03.30 sıralarında bir eğlence mekanında başlayıp dışarı taşan kavgada, Ramazan Öksüz’ün (31) dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ezine ilçesinde adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül'ün tutuklanmasına, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada cinayet Ramazan Öksüz

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