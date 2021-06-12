Brezilya'nın en çok aranan çete liderlerinden "Ecko", polis operasyonunda öldürüldü

Brezilya'da yayın yapan G1'de çıkan habere göre, Da Silva Braga, Rio de Janeiro'nun batısındaki Tres Pontes bölgesinde eşini ve çocuklarını ziyaret ettiği sırada polis baskınıyla çıkan çatışmada öldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ EVİ ABLUKAYA ALDI

Operasyon, güvenlik güçlerinin Da Silva Braga'nın ailesini ziyaret edeceği bilgisini alması üzerine evi abluka altına almasıyla başladı.

Polisin, yakalamak için harekete geçmesiyle çıkan çatışmada, Da Silva Braga'nın kalbine iki kurşun isabet ettiği ve hastaneye götürülmeden önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Operasyonda başka yakalanan veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİK"

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, Twitter'dan "Bugün önemli bir gün, suç örgütlerine ağır bir darbe indirdik. Brezilya'nın en çok aranan silahlı militanı Ecko'yu ele geçirdiği gizli operasyon için polisi tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Da Silva Braga'nın liderliğini yaptığı Rio de Janeiro'nun batısında aktif olan "Bonde do Ecko" isimli silahlı paramiliter grubun haraç alma, gasp, kaçakçılık ve kara para aklama gibi suçları işlediği biliniyor.

Brezilya'da genellikle eski güvenlik güçlerince başlangıçta yoksul bölgelerdeki yasa dışı örgütlerle mücadele etmek için kurulan paramiliter gruplar, zamanla kaçakçılık ve haraç alma gibi suçlara bulaştı. (AA)

