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Brezilya ve Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2020 08:21 | Son Güncelleme

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölüm sayısı düşüşe geçerken, Brezilya ve Meksika'dan gelen haberler korkuyor. Son 24 saatte Brezilya'da ölenlerin sayısı 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Meksika'da ise 447 kişi daha hayatını kaybetti.

Brezilya ve Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseliyor

Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni veriler gelmeye devam ediyor.

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 447 artarak 9 bin 44'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 377 artışla 81 bin 400'e ulaştı.

Meksika’da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.

(AA)

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