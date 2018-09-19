HABER

Brezilya'da mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Brezilya'da mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da kapasitesinin üzerinde mahkumun kaldığı bir hapishanedeki toplu firar girişiminin ardından iki karşıt çete üyesi mahkumlar arasında çıkan kavgada 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişi yaralandığı bildirildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Altamira bölgesindeki bir hapishanede 16 mahkumun gece geç saatlerde havalandırma bacasından kaçma girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen mahkumların yakalanması sonrasında 120 kadar mahkumun hapishanedeki bazı yerleri ateşe vererek isyan çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, isyan sırasında iki karşıt çete üyesi mahkumlar arasında kavga çıktığı ve 7 kişinin öldüğü, en az 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Brezilya'da cezaevlerinde aşırı kapasite sorunu sık sık gündeme gelirken, olayın yaşandığı hapishanenin de 208 kapasiteli olmasına rağmen 374 mahkumu bulundurduğu açıklandı.

PARTNERDizi müjdesiDizi müjdesi
Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiasıBakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası
Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya Hapishane mahkum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın aracına silahlı saldırı!

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın aracına silahlı saldırı!

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.