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Bruce Lee'nin ölümündeki akılalmaz ironi! 'Su gibi ol dostum' diyen dünyaca ünlü aktörü su mu öldürdü?

19.11.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7'den 70'e tanınan dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee hakkında yayımlanan bir makalede çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yapılan bilimsel araştırmalarda "Su gibi ol dostum" repliğiyle hafızalara kazınan aktörün ölüm nedeninin 'fazla su içmek' olduğu sonucuna varıldı.

Bruce Lee'nin ölümündeki akılalmaz ironi! 'Su gibi ol dostum' diyen dünyaca ünlü aktörü su mu öldürdü?

Enter the Dragon filmiyle sinema tarihinin unutulmazları arasına giren ünlü aktör Bruce Lee hakkında yapılan yeni bir çalışma, oyuncunun ölümüne ışık tuttuğunu ileri sürdü. Lee, takvimler 1973 Temmuz'unu gösterdiğinde beyin ödemi (beynin şişmesi) geçirdikten sonra hayatını kaybetmişti.

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"FAZLA SUYU ATAMADI"

Lee'nin ölümüyle ilgili çalışmalar yürüten bir araştırma ekibi, ödemin hiponatremiden kaynaklandığını öne sürdü. Clinical Kidney Journal'da yayınlanan makalede, "Başka bir deyişle, Bruce Lee'nin böbreğinin fazla suyu atamamasınından dolayı öldüğünü öne sürüyoruz" ifadelerin yer verildi.

Birkaç etken hesaba katılarak bakıldığında, Lee'nin o sıralarda çok fazla meyve suyu ve proteinli içeceklerden oluşan diyeti, ayrıca susuzluğun artmasına neden olan esrar kullanımı nedeniyle alışılmadık derecede yüksek miktarlarda sıvı tüketiyor olabileceğini gösteriyor.

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"ÖLÜMÜNDEKİ İRONİ"

Makalenin yazarları, çalışmalarında şu sonuca vardı:

"'Su gibi ol dostum' sözünü meşhur eden Lee, ironik bir şekilde Lee, fazla su içmekten ölmüş gibi görünüyor."

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