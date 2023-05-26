'BTK engelledi' deyip sosyal medyadan çağrıda bulundu! Kılıçdaroğlu böyle seslendi: 'Tüm rehberinize gönderin'

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlı seçimi için nefesler tutuldu. Siyasiler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!" sözlerini ekledi.

'HERKES TÜM REHBERİNE GÖNDERSİN'

Kemal Kılıçdaroğlu videoda ise şu ifadeleri kullandı:

"Meydanlarda, gazetelerde, televizyonlarda uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için bugün EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik. Ancak BTK, bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza tahammül edemiyorlar. O mesajda şunu söylemiştim; EYT'deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan emekliliğe hak kazanıyor, bir gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT'deki bu adaletsizliği bitireceğim. Vatanını seven sandığa gelsin. Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım, videonun altına, videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Saraya inat, tüm milletimize ulaşacağız."

Erdoğan'ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT'den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim! pic.twitter.com/jPAwvB3vVS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2023



