HABER

Bu açıklama gerilimi daha da yükseltti! 'Tokadı basacağız'

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

İran ve ABD arasındaki gerginlik son sürat devam ediyor. Dışişleri Bakanı Zarif'in 'Amerika yaptırım bağımlısı' ifadesinin ardından Hamaney de ateşi körükleyecek açıklamalarda bulundu. İran'ın dini lideri Hamaney'in 'İran şamarı basacak' açıklamawsı büyük tartışma yarattı!

Bu açıklama gerilimi daha da yükseltti! 'Tokadı basacağız'

Katıldığı TV programında konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.

BM'DEN İRAN'I SEVİNDİREN KARAR ÇIKTI

Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. Karar Tahran’ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tepkisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek gösterdi.

DOSTLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

Art arda gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

CEVAD ZARİF: AMERİKA YAPTIRIM BAĞIMLISI

Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını “Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, hukukun üstünlüğünün zaferi” diye tweet attı. İran devlet televizyonları da mahkeme kararını alkışladı. Ekranlarda “Adalet Divanı’nda İran’ın ABD’ye karşı zaferi” diye altyazı geçti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat ettiCerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat etti
Yüzlerce hukuk profesöründen Senato'ya Kavanaugh çağrısıYüzlerce hukuk profesöründen Senato'ya Kavanaugh çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Zarif BM Hamaney Tokat şamar gerilim yaptırım

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat etti

Cerrah, 8 yaşındaki hastasının oyuncak ayısını ameliyat etti

'Askeri harekat' açıklaması, Son nokta kondu!

'Askeri harekat' açıklaması, Son nokta kondu!

Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Putin'den Suriye'de 'askeri harekat' açıklaması

Alman yatırımcılardan Erdoğan’a beş koşul

Alman yatırımcılardan Erdoğan’a beş koşul

'Donsuz, satılmış, aptal': Türkiye'deki 'çılgın' isimler İngiliz basınında!

'Donsuz, satılmış, aptal': Türkiye'deki 'çılgın' isimler İngiliz basınında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.