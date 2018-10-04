Bu açıklama gerilimi daha da yükseltti! 'Tokadı basacağız'

Katıldığı TV programında konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.
BM'DEN İRAN'I SEVİNDİREN KARAR ÇIKTI
Adalet Divanı, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. Karar Tahran’ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tepkisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek gösterdi.
DOSTLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ
Art arda gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.
CEVAD ZARİF: AMERİKA YAPTIRIM BAĞIMLISI
Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını “Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, hukukun üstünlüğünün zaferi” diye tweet attı. İran devlet televizyonları da mahkeme kararını alkışladı. Ekranlarda “Adalet Divanı’nda İran’ın ABD’ye karşı zaferi” diye altyazı geçti.
Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı
Genç kızlara kabusu yaşattı! Dövmesi ele verdi
Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum