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Bu acıya yürek dayanmaz! 11 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi, kalp krizinden hayatını kaybetti

03.11.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da koronavirüs tedavisi gören Yiğit Benzer (11), taburcu olduğu gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yiğit, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, Hasan Benzer, “Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu, hayalleri vardı. Hastaneye gittiğimde, ‘Baba 10 gün sonra seni görmek güzel’ demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık” dedi.

Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer, rahatsızlanınca yapılan tetkiklerde koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi. Evine geldiği gün kalp krizi geçiren Yiğit, yeniden kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'HER GECE RÜYAMA GİR ÇOCUĞUM'

Yiğit için Büyükoyumca Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Samsun’da uzun süredir gazetecilik yapan Hasan Benzer, ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Gülşah ve ablası Ela Benzer ise tabuta sarılıp ağladı. Gülşah Benzer, "Her gece rüyama gir tamam mı çocuğum, bekliyorum seni. Ben iyiyim de, rahatladım anne de. Bekliyorum seni çocuğum" diye ağıt yaktı. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve bölge halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yiğit, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

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'ÇOK İDEALİST BİR ÇOCUKTU, HAYALLERİ VARDI'

Ayakta durmakta güçlük çeken Hasan Benzer, yaşadıklarını anlattı. Yiğit'i rahatsızlanınca Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdüklerini belirten Benzer, “Buradan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavinin ardından taburcu oldu ve eve getirdik. O sırada 'baba ayaklarım beni taşımıyor' dedi. Ben de sırtımda eve çıkardım. Sonra yine rahatsızlandı ve tekrar hastaneye götürdük ama maalesef kurtaramadık. Akciğer ve tansiyon rahatsızlıkları da vardı. Covid-19’un da bu hastalıkları tetiklediği söylendi. Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu. Hukuk, mimarlık, mühendislik gibi hayalleri vardı. Hastaneye almaya gittiğimde, ‘baba 10 gün sonra seni görmek güzel’ demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık" dedi.

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'YİĞİT ÇOK AKILLI BİR ÖĞRENCİYDİ'

Yiğit’in öğretmeni Özcan Düzköylü ise, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben Yiğit'i 4 yıl okuttum. Akciğerlerinden rahatsızdı. Günde 2 kez sınıfta ilaçlarını verirdik. Yiğit, çok akıllı, tam örnek gösterilecek bir öğrenciydi. Genel kültürü, davranışları, her şeyiyle dört dörtlük bir öğrenciydi. Mühendis olmak istediğini söylerdi. Allah yakınlarına, sevenlerine sabır versin" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kalp krizi Samsun
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