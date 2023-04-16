HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu acıya yürek dayanmaz! Kızını kurtarmak istedi, ikisi birden can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz! Kızını kurtarmak istedi, ikisi birden can verdi

16.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek dereye düşen kızını kurtarmak isteyen baba da akıntıya kapılıp boğuldu. Baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yürek yakan olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan gelen babası Mustafa Bolat (69) ile birlikte dere kenarına giden Esma Çiçek, (38) fotoğraf çekinmek istedi. Kaplıkaya deresi kenarında fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybeden Çiçek, akıntıya kapıldı. Suya düşen kızını kurtarmak isteyen baba Bolat da suya atladı.

Baba ve kız akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan baba ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uykusu kaçınca, 4 ay boyunca ortalığı birbirine kattıUykusu kaçınca, 4 ay boyunca ortalığı birbirine kattı
Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...
Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'
Anahtar Kelimeler:
Bursa boğulma dere

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Yasak aşk skandalı! 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.