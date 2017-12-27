Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey

Tuz
Günde önerilen tuz miktarı 5 gr veya 1 çay kaşığıdır. Eğer daha fazla tuz almaya başlarsak, vücudumuzda sıvı birikmeye başlar. Tuz tüketimizini sınırlayın. Tuz yerine ot veya baharatlar kullanabilirsiniz.
Alerji
Şişkinliğe kaşıntı ve kızarıklık eşlik ederse, bu bir alerjidir. Boyun ve yüzünüzde şişkinlik oluyorsa, acilen tıbbi bakıma ihtiyacınız var. Şişkinlik küçükse, antihistaminikler yardımcı olacaktır.
Hormonlar
Hormonal yetmezlik, vücutta sıvı birikiminin diğer bir nedeni. Karnınız ve bacaklarınız şiş ise bu muhtemelen bir hormonal ödemdir. Ne yapabilirsiniz: Yeme şeklinizi değiştirin. Protein açısından zengin gıdalar tüketin. Tatlı, baharatlı ve tuzlu gıdaları azaltın.
Böbrek hastalıkları
Çoğunlukla sabahları yüzünüzde oluşan şişme, böbreklerle ilgili sorunlara işaret edebilir. Buna ek olarak bel ağrısı ve idrar renginde bir değişiklik görebilirsiniz. Neler yapabilirsiniz: Sırt üstü uyuyun. Yüz üstü uyumak yüzünüzde şişlik oluşturabilir. Nefrolog'a (Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalı) görünmeniz iyi olacaktır.
Kalp hastalıkları
Bacakların ve karın şişmesi akabinde göğüste ağrı, yorgunluk ve nefes darlğığı kalp hastalıklarını gösterebilir. Ne yapabilirsiniz: Kardiyak ödem evde tedavi edilmemelidir. Bir kardiyoloğa görünmek iyi olacaktır.
İlaçlar
Doğum kontrol hapları, ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler vücutta ödemlerin oluşmasına neden olabilir. Ne yapabilirsiniz: İlaç şişmeye neden oluyorsa, bir doktora danışın. Belki de bu gibi yan etkilere neden olmayan bir ilaçla değiştirilebilir.
Yaşam tarzı
Günün çoğunu ayakta geçiren veya oturmak zorunda kalanların bacak ödemi olabilir. Sedanter (oturduğu yerden çalışma) işi olan kişilerin egzersiz için düzenli olarak mola vermeleri önerilir. Gün boyu ayakta duruyorsanız, biraz oturup, kendinize masaj yapın ve rahat ayakkabıları tercih edin.
Dehidrasyon
Vücudunuzda dehidrasyon (sıvı kaybı) oluştuğunda ayak bilekleriniz, bilekleriniz ve göbeğinizin alt kısmı şişebilir. Ne yapabilirsiniz: Günde en az 1.2 litre su için. Kahve, alkol ve gazlı içeceklerden kaçının.