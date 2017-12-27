KADIN

Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey

Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey

Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey

Şimdiye kadar parmağınızdaki yüzüğün sıktığı ya da olan ayakkabılarınızın olmadığı oldu mu? Bunlar vücudunuzdaki biriken sıvının bir sonucudur. İşte şişkinliğin en yaygın nedenleri ve bundan nasıl kurtulacağınızı gösteren çözümler...

Tuz

1

Günde önerilen tuz miktarı 5 gr veya 1 çay kaşığıdır. Eğer daha fazla tuz almaya başlarsak, vücudumuzda sıvı birikmeye başlar. Tuz tüketimizini sınırlayın. Tuz yerine ot veya baharatlar kullanabilirsiniz.

Alerji

2

Şişkinliğe kaşıntı ve kızarıklık eşlik ederse, bu bir alerjidir. Boyun ve yüzünüzde şişkinlik oluyorsa, acilen tıbbi bakıma ihtiyacınız var. Şişkinlik küçükse, antihistaminikler yardımcı olacaktır.

Hormonlar

3

Hormonal yetmezlik, vücutta sıvı birikiminin diğer bir nedeni. Karnınız ve bacaklarınız şiş ise bu muhtemelen bir hormonal ödemdir. Ne yapabilirsiniz: Yeme şeklinizi değiştirin. Protein açısından zengin gıdalar tüketin. Tatlı, baharatlı ve tuzlu gıdaları azaltın.

Böbrek hastalıkları

4

Çoğunlukla sabahları yüzünüzde oluşan şişme, böbreklerle ilgili sorunlara işaret edebilir. Buna ek olarak bel ağrısı ve idrar renginde bir değişiklik görebilirsiniz. Neler yapabilirsiniz: Sırt üstü uyuyun. Yüz üstü uyumak yüzünüzde şişlik oluşturabilir. Nefrolog'a (Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalı) görünmeniz iyi olacaktır.

5

Kalp hastalıkları

6

Bacakların ve karın şişmesi akabinde göğüste ağrı, yorgunluk ve nefes darlğığı kalp hastalıklarını gösterebilir. Ne yapabilirsiniz: Kardiyak ödem evde tedavi edilmemelidir. Bir kardiyoloğa görünmek iyi olacaktır.

İlaçlar

7

Doğum kontrol hapları, ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler vücutta ödemlerin oluşmasına neden olabilir. Ne yapabilirsiniz: İlaç şişmeye neden oluyorsa, bir doktora danışın. Belki de bu gibi yan etkilere neden olmayan bir ilaçla değiştirilebilir.

Yaşam tarzı

8

Günün çoğunu ayakta geçiren veya oturmak zorunda kalanların bacak ödemi olabilir. Sedanter (oturduğu yerden çalışma) işi olan kişilerin egzersiz için düzenli olarak mola vermeleri önerilir. Gün boyu ayakta duruyorsanız, biraz oturup, kendinize masaj yapın ve rahat ayakkabıları tercih edin.

Dehidrasyon

9

Vücudunuzda dehidrasyon (sıvı kaybı) oluştuğunda ayak bilekleriniz, bilekleriniz ve göbeğinizin alt kısmı şişebilir. Ne yapabilirsiniz: Günde en az 1.2 litre su için. Kahve, alkol ve gazlı içeceklerden kaçının.

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