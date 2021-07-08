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Bu belirtilerin kimse farkında değil! Gluten hassasiyetiniz olduğunu anlayamazsanız iş işten geçebilir...

08.07.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda sıkça duyduğumuz kelimelerden biri gluten! Uzun zamandır tüm mecralarda glutensiz besin diyetlerini ve yeni beslenme alışkanlıklarını işitiyoruz. Peki glutensiz beslenmek neden bazılarımız için hayati önem taşıyor? Gluten hassasiyetinizi nasıl anlarsınız? Bu yazımızda gluten hassasiyeti belirtilerini ve bunu anlamanın yollarını sizler için derledik.

Bu belirtilerin kimse farkında değil! Gluten hassasiyetiniz olduğunu anlayamazsanız iş işten geçebilir...

Gluten buğday, arpa, çavdar, bulgur gibi tahıllarda bulunan proteinin adı. Hamura daha uzun raf ömrü ve elastiklik veriyor. Hamur işlerinde karşınıza çıkan ekmek, poğaça pizza gibi ürünlere kabarıklığı veren de yine gluten. Amerika'dan gelen verilere göre neredeyse 20 milyon insan glutenli besinlerden rahatsızlandıklarını ve gluteni hayatından çıkardıklarını söylüyor. Son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde glutensiz yiyecek tüketiminde bir artış söz konusu. Artışın en önemli sebeplerinden biri gluten hassasiyeti farkındalığının oluşması.

[gluten-hassasiyetinizin-oldugunu-anlamanin-yollari]

GLUTEN HASSASİYETİNİN BELİRTİLERİ NELER?

1. SİNDİRİM SORUNLARINIZ VAR MI?

Kramp, kabızlık, şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız gluten hassasiyetiniz olabilir. Bir başka belirti ise unlu besin tükettikten sonra dışkınızın ağır kokması.

2. KERATOSİS PİLARİSİN NEDENİ NE?

Üst kolda görülen tavuk derisi görünümü olarak da bilinen bu rahatsızlığın altında gluten hassasiyeti olabilir.

3. HEP Mİ YORGUN HİSSEDİYORSUNUZ?

Özellikle glutenli gıdalar tükettikten sonra görülen yorgunluk hali ve halsizlik gluten hassasiyetinin en önemli göstergelerinden biri.

4. BAŞ DÖNMESİ VE BAŞ AĞRILARI NE YAPSANIZ GEÇMİYOR MU?

Sıklıkla denge kaybı ve baş dönmesi hissediyorsanız ve migren tipi baş ağrılarınızdan kurtulamıyorsanız gluten hassasiyetiniz olabilir.

5. OTOİMMUN BOZUKLUĞU YAŞIYOR MUSUNUZ?

Vücudunuz giren mikroplara ve oluşan enflamasyonlara karşı direnemiyor, otoimmun sisteminiz savunmaya geçmiyorsa bir sorun olabilir. Bunun sebeplerinden biri de gluten hassasiyeti olabilir.

PEKİ GLUTEN HASSASİYETİNİZİN OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Gluten hassasiyeti için gıda hassasiyet testleri yapılıyor fakat bu testler %100 sonuç verebilen testler değil. Gluten hassasiyetinizin olup olmadığını öğrenmenin en sağlıklı yolu glutensiz besin diyeti. En az 21-60 gün aralığında gluten içeren besinleri hiç tüketmemek ve sonrasında tekrardan gluten içeren besinleri tüketmeye başlayarak vücutta oluşan değişiklikleri gözlemlemek gerekiyor. Gözlemleri dikkatlice not almak ve vücudun glutene karşı oluşturduğu tepkiyi analiz etmek bu noktada oldukça önemli.

Besinlere çavdar, yulaf gibi tahılları içeren ürünlerle başlanır. Eğer bir sorun hissetmezseniz 3 gün sonra buğday içeren ürünlere başlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra vücutta bir değişiklik hissedersiniz buğday hassasiyetiniz var demektir. En sağlıklı yöntemin uzmana danışmak olduğunu unutmayın!

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