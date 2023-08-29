Bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün! Meğer öyle bir zarar veriyormuş ki şaşıracaksınız

Daha enerjik hissedip zinde ve sağlıklı olmak için beslenmenin yanında egzersizin de önemi büyüktür. Yaşam kalitesi iyi olan kişiler, yoğun iş temposunun yanı sıra günlük işlerin üzerinden de rahatlıkla gelebilir. Beslenme şeklinin diyabet ve kalp hastalığına davetiye çıkardığı aşikar. Uzmanlar, yemek konusunda sık sık kaçamak yapanları sindirim sistemine olumsuz etki eden besinler konusunda uyardı.
Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar,çok tüketildiği takdirde sindirim sistemine zarar veren besinleri açıkladı.
Ayçiçeği yağı ile kızartma yapılmamasını tavsiye eden doktorlar, safra kesesi ve mide problemlerine davetiye çıkardığını belirtti.
Çok lezzetli olmalarına karşın sindirim sistemini kötü etkileyen baharatlı yiyeceklere de değinen uzmanlar, onların sindirim sistemini tahriş ettiğini vurguluyorlar. Baharatlı yiyecekler, kesinlikle beslenme rutininden çıkarılması gereken yiyecekler arasında yer alıyor.
Şekerli besinler ise vücutta şişkinlik ve ödeme neden oluyor. Gaz sıkışması ve kabızlık gibi problemlerin oluşmasına yol açan şekerli yiyeceklerin tüketimini sınırlamak gereklidir.
Şaşırtıcı gelse de bazı sebzeler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Soğan, sarımsak ve lahana gibi sebzelerin tüketimine dikkat edilmelidir. Bu besinlerin sindirimi zordur. Bu nedenle onların sindirim sistemini kötü etkileyip metabolizmayı yavaşlatma riski bulunmaktadır.