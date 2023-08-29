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Bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün! Meğer öyle bir zarar veriyormuş ki şaşıracaksınız

29.08.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar birçok besinin fazla tüketilmesi halinde sağlığa çeşitli zararları olduğunu vurguladı. Sağlıklı beslenmeye önem veren kişileri uyaran doktorlar yaşam kalitesini gittikçe düşüren yiyecekleri açıkladı. İşte, sindirim sistemine zarar veren besinler...

Bu besinleri tüketmeden önce bir daha düşünün! Meğer öyle bir zarar veriyormuş ki şaşıracaksınız

Daha enerjik hissedip zinde ve sağlıklı olmak için beslenmenin yanında egzersizin de önemi büyüktür. Yaşam kalitesi iyi olan kişiler, yoğun iş temposunun yanı sıra günlük işlerin üzerinden de rahatlıkla gelebilir. Beslenme şeklinin diyabet ve kalp hastalığına davetiye çıkardığı aşikar. Uzmanlar, yemek konusunda sık sık kaçamak yapanları sindirim sistemine olumsuz etki eden besinler konusunda uyardı.

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BU YİYECEKLERİ BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZDAN ÇIKARIN!

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar,çok tüketildiği takdirde sindirim sistemine zarar veren besinleri açıkladı.

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YAĞLI VE KIZARMIŞ YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Ayçiçeği yağı ile kızartma yapılmamasını tavsiye eden doktorlar, safra kesesi ve mide problemlerine davetiye çıkardığını belirtti.

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SİNDİRİM SİSTEMİNİ ADETA TAHRİŞ EDİYOR!

Çok lezzetli olmalarına karşın sindirim sistemini kötü etkileyen baharatlı yiyeceklere de değinen uzmanlar, onların sindirim sistemini tahriş ettiğini vurguluyorlar. Baharatlı yiyecekler, kesinlikle beslenme rutininden çıkarılması gereken yiyecekler arasında yer alıyor.

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ŞİŞKİNLİK VE ÖDEME YOL AÇIYOR

Şekerli besinler ise vücutta şişkinlik ve ödeme neden oluyor. Gaz sıkışması ve kabızlık gibi problemlerin oluşmasına yol açan şekerli yiyeceklerin tüketimini sınırlamak gereklidir.

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KULAĞA ŞAŞIRTICI GELİYOR AMA...

Şaşırtıcı gelse de bazı sebzeler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Soğan, sarımsak ve lahana gibi sebzelerin tüketimine dikkat edilmelidir. Bu besinlerin sindirimi zordur. Bu nedenle onların sindirim sistemini kötü etkileyip metabolizmayı yavaşlatma riski bulunmaktadır.

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