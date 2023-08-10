KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Bu burçlar birbirleri için yaratılmışlar! Aşkta en uyumlu burç çiftleri

    Bu burçlar birbirleri için yaratılmışlar! Aşkta en uyumlu burç çiftleri

    10.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Duygusal ilişkilerde astrolojiden yararlanmanın büyük faydası oluyor. İnsanlar karakteristik özelliklerini taşıdığı burçtan alabiliyorlar. Bu noktada hali hazırda bir ilişki içerisinde iseniz veya yeni bir aşka yelken açmak istiyorsanız aşkta ne uyumlu ve kolaylıkla anlaşabilen burç çiftlerine göz atabilirsiniz.

    Burçlar kişinin karakteristik özelliklerini belirliyor. Bir ilişkiye başlamadan önce çoğu kişi karşı tarafın burcunu merak eder. Burç yorumlarına bakarak nasıl bir kişilikte olduğu, olaylar karşısında ne tepkiler verebileceği önceden analiz edilebilir. Astrolojide öyle burçlar var ki adeta birbirleri için yaratılmışlar. İşte en iyi anlaşan burç çiftleri...

    AKREP VE YENGEÇ İLİŞKİSİ

    En duygusal ve duygularını en uçlarda yaşayan bu iki burcun ilişkisi bir elmanın iki yarısı etkisi yaratır. Duygusal beklentilerdeki uyum onları dillere destan bir aşk yaşamaya iter. Bu çifte öykünerek bakılır. Çünkü hem romantiktirler hem de seksi. Benzer ahlaki değerler, benzer arkadaşlar, ortak sosyal çevreler onları birbirlerine daha da kenetler.

    gh

    YAY VE KOÇ İLİŞKİSİ

    Yüksek cinsel gerilime hazır olun. Yay ve Koç ilişkisinde en öne çıkan şüphesiz ki muhteşem bir seks hayatı olacaktır. Aşkı daha da pekiştiren cinsel cazibeleri onların mükemmel bir uyum yakalamasını sağlar. Birbirlerine neredeyse vahşice sarılan bu çift, cinsel anlamda imreneceğiniz türden bir enerji yayar. Birbirlerine ayna görevi gören Yay ve Koçlar aynılığın tadını çıkararak mutluluğu uzun süreli bir hale getirir.

    aşk3

    OĞLAK VE BOĞA İLİŞKİSİ

    Tüm astrologlar hemfikirdir ki Oğlak ve Boğa aşkı adeta bir sonsuz aşk hikayesidir. Birbirlerini gözlerinin içine bakarak saatlerce dinleyen bir çifte rastladıysanız Oğlak ve Boğa ikilisi olmaları kuvvetle muhtemeldir. Birbirlerine gerçek bir ruh eşinin vereceklerini yani sonsuz saygı ve sevgiyi sunan bu çift aşklarıyla oldukça konuşulup kıskanılacaklardır.

    aşk2

    KOVA VE İKİZLER İLİŞKİSİ

    Birbirlerine bambaşka noktalardan dokunacak, adeta kişisel keşiflerinde birbirlerine destek olacak bir aşk yaşar Kova ve İkizler. Birbirlerinin tamamlanışlarında destek olacakları şüphesizdir. Hayatı, yaşadıklarını sorgularken birbirlerine bambaşka perspektifler sunarak mutluluğa ulaştırırlar. Adeta mistik denebilecek bu bağ onların aşklarında vazgeçilmezdir.

    aşk5

    BALIK VE AKREP İLİŞKİSİ

    Balık ve Akrep aşkının sezgiselliğine hayran olmamak elde değil. Neredeyse birbirlerinin aklını, isteklerini, arzularını okuyabilen bu çift mükemmel bir armoni yakalar. Hayata aynı pencereden bakan bu çift, kendi kırılacağı şeyi karşısındakine de yaşatmamayı iyi bilir. Yüksek tutkuların yanında, bu çift romantizmden kaçmadan aşkı tüm benlikleriyle yaşarlar.

    aşk 6

    TERAZİ VE İKİZLER İLİŞKİSİ

    Kararsız ve dengesiz taraflarıyla bilinen bu iki burç yani Terazi ve İkizler bu konuda anlaşarak birbirlerini tamamlar. Aralarında güçlü bir entelektüel bağ vardır. İki burç da zekidir ve zekayı seksi bulur. Böylelikle birbirlerinde aradıkları o seksüel enerjiyi bulacaklardır. Yepyeni bilgileri birbirlerinden edinmek onlar için adeta uyarıcı olacaktır.

    aşk7

    ASLAN VE YAY İLİŞKİSİ

    Hayattan keyif almayı bilen, dünyevi zevklerin tadını çıkarmayı seven bu iki burç, Aslan ve Yay aşkında, birbirlerinin hayallerinde ve mutluluklarında destekleyici bir çift görmek mutluluk vericidir. Bu iki ateş burcu adeta empatiyle kuşatılmıştır. Çok eğlencelidirler. Birlikte eğlenceleri daha da katlanır ve üçüncü bir kişi olarak bile kendinizi sürekli bu ikiliyle takılmak isterken bulabilirsiniz.

    df

    BAŞAK VE BOĞA İLİŞKİSİ

    Kaostan uzak, muazzam beklentiler taşımayan Başak ve Boğa burçlar, aşk hayatlarında da bu kolaylığı ve huzuru yakalar. Dürüst ve samimi özellikleriyle öne çıkan bu burçlar birbirlerini bulduklarında uzun süreli bir ilişki için hiç de zorlanmazlar. Evlilikleri uzun sürer.

    cf

    İKİZLER VE KOVA İLİŞKİSİ

    Bir İkizler ve Kova ilişkisi tam anlamıyla arkadaşlık tabanlı aşkın karşılığıdır diyebiliriz. Bir İkizler ve Kova birbirlerinin çekim alanına girdikleri anda sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi bir bağ kurabilirler. Bu özel an aşka dönüştüğünde ise onları tutabilmek ne mümkün. Sürekli olarak hareketli, yeni şeyler keşfedilen bu ilişki mutluluğu beraberinde getirir. Ortak arkadaş çevreleriyle partiler, konserler, keyifli sosyal etkinlikler ardı ardına gelir.

    aşk4

    YENGEÇ VE BALIK İLİŞKİSİ

    Yengeç ve Balık iki su grubu burcu! Evren bile onların uyum içinde yaratıldığını kanıtlıyor. Birlikte saçmalayıp birlikte gülebilen, aynı duygusallığı taşıyan, hassasiyetlerini anlayabilen bu iki burç kusursuz bir aşka yelken açar. Aşka aşık bu iki burcun hem duygusal hem cinsel tatmini kaçınılmaz. Mutlu ve naif aile kavramı bu çift için yaratılmıştır.

    bn

    KOVA VE KOÇ İLİŞKİSİ

    Bu iki maceracı burcun ilişkisinden heyecan, aksiyon ve eğlence eksik olmaz. Sıkılacakları tek bir an yoktur. Gerek sosyal hayatlarında gerekse cinsel hayatlarında yeni şeyler denemekten zevk alırlar. Koç ve Kova ilişkisi gerçek bir takımdır. Bu birlikte olma ve takım olma durumu ilişkilerinde birbirlerine alan tanımalarına engel olmaz. Özel hayatlarını birbirlerinden ayrı tutarak, arkadaşlarıyla olması gerektiği gibi özgürce vakit geçirebilirler.

    sevgili

    BOĞA VE YENGEÇ İLİŞKİSİ

    Boğa ve Yengeçler hem fiziksel hem de duygusal olarak oldukça güçlü bir bağ yakalarlar. Konuşmadan dahi anlaşabilen bir çift olurlar. Birbirlerini anlayabildikleri, empati kurabildikleri için kusursuz bir ilişki onları sarıp sarmalar. Yaptıklarını, planlarını desteklerler. Gücü seven Boğa’nın Yengeç duygusallığı ve desteğiyle aşka doyacağı şüphesiz. Uzun soluklu bir aşk ve ardından aile kurulması oldukça olasıdır.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Buzdolabınızdan gelen kötü kokuya son! En etkili yöntemlerBuzdolabınızdan gelen kötü kokuya son! En etkili yöntemler
    Pürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtikPürüzsüz bir cilt mümkün! En etkili bakım kremlerini sizin için seçtik
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    balık akrep aslan koç Boğa başak burçlar ikizler kova oğlak terazi yay yengeç Astroloji çiftler ilik ruh eşi

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

    Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

    Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

    Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

    Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

    Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.