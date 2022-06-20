Bu da "La Casa de Çiftetelli"! Düğün sonrası kostümleri giyip kurtlarını döktüler

Bursa'da bir düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli yaptılar. İnegöl’de yaşayan Recep Bayram için arkadaşları, düğün sonrası eğlence düzenlendi. Düzenlenen eğlence konseptiyle ilgi odağı oldu. Düğün sonrası eğlencede dünyaca ünlü İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinin rüzgarı esti.

‘LA CASA DE PAPEL’ KOSTÜMLERİ İLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Bayram'a farklı organizasyon düşünen arkadaşları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümleri giyip, aynı maskeleri taktı. Turuncu tulum ve maske takan damadın bazı arkadaşları, çiftetelli oynadı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

