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  4. Bu da "La Casa de Çiftetelli"! Düğün sonrası kostümleri giyip kurtlarını döktüler

Bu da "La Casa de Çiftetelli"! Düğün sonrası kostümleri giyip kurtlarını döktüler

20.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "La Casa de Çiftetelli" dedirten görüntüler kaydedildi. Recep Bayram için düğün sonrası eğlence düzenleyen arkadaşlarından bazıları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde kullanılan kostümleri giyip, çiftetelli oynadı.

Bursa'da bir düğün sonrası 'La Casa de Papel' kostümlü çiftetelli yaptılar. İnegöl’de yaşayan Recep Bayram için arkadaşları, düğün sonrası eğlence düzenlendi. Düzenlenen eğlence konseptiyle ilgi odağı oldu. Düğün sonrası eğlencede dünyaca ünlü İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinin rüzgarı esti.

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‘LA CASA DE PAPEL’ KOSTÜMLERİ İLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Bayram'a farklı organizasyon düşünen arkadaşları, İspanyol yapımı ‘La Casa de Papel’ dizisinde oyuncuların giydiği kostümleri giyip, aynı maskeleri taktı. Turuncu tulum ve maske takan damadın bazı arkadaşları, çiftetelli oynadı.

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Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi Bursa
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