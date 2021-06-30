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  4. Bu da oldu! Tabutla dans edip, mezarlıkta şarkı söylediler

Bu da oldu! Tabutla dans edip, mezarlıkta şarkı söylediler

30.06.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan bir mezarlıkta kaydedilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Videonun ortaya çıkmasından sonra açığa alınan belediye çalışanları tabutla dans ederken, mezarlıkta şarkı söylerken ve şakalaşırken görülüyor.

2020 yılında çekildiği tahmin edilen bir TikTok videsoundan daha yeni haberdar olan belediye yetkilileri, mezarlıkta çekilen videodan sonra özür diledi. Özrün nedeni ise İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan mezarlıkta üç belediye çalışanının cezaneye saygısız ve duyarsız davramasıydı.

Söz konusu çalışanlar tabutu şapele taşırken dans ediyor, kaide üzerine konan tabutu döndürüyor ve mezarlığa geldiklerinde ise şarkı söylüyorlardı.

''MİDE BULANDIRAN OLAY''

Derby Belediye Meclisi şimdi cenazeye yapılan saygısızlık nedeniyle olaya karışanları açığa aldı. Bir belediye yeykilisi, ''Mide bulandıran olay nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Belediye bu videolardan haberdar değildi ancak şunu bilmelisiniz ki o kişiler şu an belediyemizde değil. Duyarsız ve saygısız çalışanlar yüzünden çok üzgün olduğumuzu bilin. Herkeste özür diliyoruz'' şeklinde konuştu.

''ÖFKE DOLUYUM''

Video sosyal medyada yayıldıktan sonra kullanıcıların tepkileri de dikkat çekti. Bir kişi, ''Siz veya sevdiğiniz biri öldükten sonra bu ekibin bakımında olmak ister miydiniz? Öfke doluyum" derken bir diğeri, Videodan iğrendim. Bu, gömülenlere ve sevdiklerine tam bir saygı ve hassasiyet eksikliği gösteriyor'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok İngiltere
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