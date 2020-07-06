Bu doğal çözümler mide bulantısını ortadan kaldırıyor! Bitki çayı, kuru yemiş...

Bazen yediğimiz içtiğimiz şeylerin dokunması nedeniyle, bazen sadece basit bir koku yüzünden ama bazen de bir hastalığın belirtisi olarak bu şikayeti yaşayabiliriz. Eğer kabaca sıralamak gerekirse mide bulantısı;

l Besin zehirlenmesi,

l İlaç zehirlenmesi,

l Gıda intoleransı,

l Güneş çarpması,

l Aşırı alkol ya da tütün mamulleri tüketimi

l Aşırı kafeinli içecek tüketimi,

l Apandisit,

l Gastrit,

l Mide ülseri ve

l Pankreatit nedenlerden dolayı yaşanabilir. Bu nedenle eğer zehirlenme ya da apandisit gibi durumlardan şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

ÖNCELİKLE DOKTORUNUZA DANIŞMAYI İHMAL ETMEYİN

Eğer apandisit ya da zehirlenme gibi ihtimallerin dışında, örneğin kötü bir kokudan kaynaklı, mideniz bulanıyorsa bu konuda uygulayabileceğiniz çok basit doğal yöntemler bulunuyor. Ancak doktorunuzun yaşadığınız mide bulantısının altında ciddi bir neden saptamamış olmasının altını çizelim. Eğer böyle ciddi bir durum söz konusu değilse doktorunuzun önerilerine ek olarak evde bazı doğal yöntemleri deneyerek midenizi rahatlatabilirsiniz.