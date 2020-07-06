Bu doğal çözümler mide bulantısını ortadan kaldırıyor! Bitki çayı, kuru yemiş...

Bazen yediğimiz içtiğimiz şeylerin dokunması nedeniyle, bazen sadece basit bir koku yüzünden ama bazen de bir hastalığın belirtisi olarak bu şikayeti yaşayabiliriz. Eğer kabaca sıralamak gerekirse mide bulantısı;
l Besin zehirlenmesi,
l İlaç zehirlenmesi,
l Gıda intoleransı,
l Güneş çarpması,
l Aşırı alkol ya da tütün mamulleri tüketimi
l Aşırı kafeinli içecek tüketimi,
l Apandisit,
l Gastrit,
l Mide ülseri ve
l Pankreatit nedenlerden dolayı yaşanabilir. Bu nedenle eğer zehirlenme ya da apandisit gibi durumlardan şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.
Eğer apandisit ya da zehirlenme gibi ihtimallerin dışında, örneğin kötü bir kokudan kaynaklı, mideniz bulanıyorsa bu konuda uygulayabileceğiniz çok basit doğal yöntemler bulunuyor. Ancak doktorunuzun yaşadığınız mide bulantısının altında ciddi bir neden saptamamış olmasının altını çizelim. Eğer böyle ciddi bir durum söz konusu değilse doktorunuzun önerilerine ek olarak evde bazı doğal yöntemleri deneyerek midenizi rahatlatabilirsiniz.
Mide bulantısını geçirmeye yardımcı olacak en önemli doğal yardımcıların başında bitki çayları gelir. Bu çaylardan en önemlisi ise zencefil çayıdır. Birçok derde deva olan zencefil, sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklar açısından da oldukça faydalı bitkilerden birisidir. Bu özelliği nedeniyle de zencefili çay olarak demleyerek mide bulantınızı geçirmek amacıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayını dilerseniz toz zencefille dilerseniz taze zencefille yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra papatya çayı, kekik çayı, rezene çayı ve annelerimizin midemiz bulandığında hemen demleyiverdikleri nane limon çayı da bu konuda en etkili çaylar arasında yerini alır.
Mide bulantısını geçirebilmek için bitki çaylarının yanı sıra bazı yiyeceklerden de yardım alabilirsiniz. Bu konuda özellikle tuzlu kraker, elma, fındık ya da fıstık gibi bir kuru yemiş, pirinç lapası, nane, karpuz, muz, salatalık, yoğurt ve haşlanmış patates mide bulantınızı bastırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca özellikle bu şikayeti yaşadığınız dönemde bol bol su içmeye ve hafif yiyecekler tüketmeye dikkat etmelisiniz. Bu şekilde sindirim sisteminizi yeniden düzenleyebilir ve bundan kaynaklanan mide bulantısı sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.
Ayrıca böyle bir şikayet ile karşı karşıya kaldığınızda açık havaya çıkarak derin derin nefes alıp verebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız nefes egzersizi de şikayetinizi en aza indirmenize yardımcı olacaktır.
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