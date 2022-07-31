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Bu düğünde takı ve hediye kabul edilmedi! Kilolarca altın takılan Hakkari’de hediyesiz düğün

31.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilolarca altın takılan Hakkari’de hediyesiz düğün yapıldı. Hakkarili iş adamı Mazhar Seyitoğlu’nun oğlu Ahmet Seyitoğlu ve iş adamı Abdulkadir Seyitoğlu’nun kızı Esma Seyitoğlu çiftinin düğün töreninde takı ve hediye kabul edilmedi. Abdulkadir Seyitoğlu, "Özellikle imkanı olanların hediyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olması konusunda daha iyi olacağının kanaatine vardık. Hediye almama kararını aldık. İnşallah bu mutlu günlerimizde bu karar imkanı olan için devam eder." dedi.

Bu düğünde takı ve hediye kabul edilmedi! Kilolarca altın takılan Hakkari’de hediyesiz düğün

Hakkari'de Ahmet Seyitoğlu ve Esma Seyitoğlu çiftinin düğün töreninde takı ve hediye kabul edilmedi. Seyitoğlu ailesi, düğün törenlerinde gelin ve damada hediye kabul etmeyerek bir ilke imza attı. Düğünde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler kol kola girerek halay çekti. Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde hediye kabul edilmedi.

"İNŞALLAH BU MUTLU GÜNLERİMİZDE BU KARAR İMKANI OLAN İÇİN DEVAM EDER"

İş adamı Abdulkadir Seyitoğlu, Hakkari ve çevre illerden düğünlerine iştirak ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Seyitoğlu, “Hakkari’de örf, adet ve geleneklerimiz var. Bizler de bu mutlu günlerimizde bir araya geliyoruz. Hediye konusunda da özellikle imkanı olanların hediyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olması konusunda daha iyi olacağının kanaatine vardık. Hediye almama kararını aldık. İnşallah bu mutlu günlerimizde bu karar imkanı olan için devam eder. İmkanı olmayanlar zaten örf ve adetlerimize göre devam edecektir. Takı takmalarla ilgili gençlerimiz evlenmekte sıkıntı çekiyor. Düğün yapamıyorlar. İnşallah artık büyüklerimiz buna da yakında el atarlar. Düğün törenimize uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Sağdıç Burhan Seyitoğlu ve damadın babası Mazhar Seyitoğlu da, bu mutlu günlerinde kedilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiler.

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Yok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı olduYok böyle düğün! Damat bir davulcu, bir zurnacı, bir halay başı oldu

Esma ve Ahmet çiftinin düğün törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttaip Özbek, kanaat önderleri, ilin ileri gelenleri, STK temsilcileri, Hakkari ve çevre illerden iş adamları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. (İHA)

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