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Bu faydasını hiç duymamıştınız! Lekeleri tamamen çıkarıyor

28.05.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak problemlere sebep olabiliyor. Lekelenen kıyafetler için alternatif çözüm önerileri aranıyor. Özellikle yağ ve kahve lekelerini oldukça zorlayıcı olabiliyor. Aşağıda vereceğimiz çözüm ile kıyafetlerinizdeki lekeleri çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu yöntemi duyunca çok şaşıracaksınız.

Bu faydasını hiç duymamıştınız! Lekeleri tamamen çıkarıyor

En sevdiğimiz kıyafetlerde oluşan lekeleri çözmek zorlu olabiliyor. Çeşitli deterjanları kullanarak lekeleri çıkarmaya çalışsak da bazı lekeler oldukça inatçı olduğu için çıkmıyor. Çıkmayan lekeler için etkili çözümler arıyorsanız kola ile yıkamak kurtarıcınız olabilir. Kolanın temizlikte ki işlevi bilinmese de inatçı lekeleri çözen birçok faydası bulunuyor. Sadece kıyafetlerdeki lekelerde değil temizliğin çok çeşitli yerlerinde koladan faydalanabilirsiniz. Birbilenesorduk'taki habere göre kolanın bilinmeyen etkili faydaları…

LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN

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Asidik yapısı ile zorlu lekeleri aşındıran kola, çamaşır makinesine döküldüğünde ise bu inatçı lekelerin temizlenmesinde büyük rol oynuyor. Kolanın bu faydasından yararlanmak için ise yapmanız gereken tek şey, çamaşır deterjanı bölgesine deterjanın yanında bir miktar kola eklemek ve çamaşırlarınızı böyle yıkamak. Çamaşırlarınızı makineden çıkardığınızda yağ ve kahve lekeleri gibi inatçı lekelerin artık o kadar da inatçı olmadıklarını göreceksiniz.

FAYANSLARI TEMİZLEMEK İÇİN

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Fayans aralarının kir toplaması ve bu toplanan kirlerin öyle kolay kolay çıkmayışı hem can sıkıcı hem de yorucu bir durumdur. Fırça ile uzun dakikaları işgal eden bu problem, kola kullanıldığı zaman ise aslında hiç de sorun gibi durmuyor. Eğer yüzeye kola döküp birkaç dakika bekler ve ardından su dökerek temizlerseniz tüm kirlerin kola ile birlikte gittiğini görürsünüz.

MADENİ PARALARDAKİ KİR VE PAS İÇİN

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Madeni paralar da bazen kir ve pas tutabilir ve bu durumda kullanılması imkansız hale gelirler. Hiçbir işyerinin kabul etmeyeceği bu paraları ise kola kullanarak basımdan yeni çıkmış gibi parlatabilirsiniz. Kolanın içerisine madeni paraları bırakıp bir süre bekletin. Çıkardığınızda paraları yıkayın ve pasların kola ile akıp gidişini izleyin.

KLOZET TEMİZLİĞİ İÇİN

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Klozet kenarlarında kalan lekeler zamanla bembeyaz olan klozet çevresini sarartabilir ve istenmeyen görüntülere yol açar. Kola kullandığınızda ise yüzey temizleyici ve cif gibi malzemelerin bile temizleyemediği bu kirleri çıkarmak çok kolaydır. Lekeli kenarlara kola dökün ve hemen ardından ovalayarak temizlemeye başlayın. Kirlerin kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.

METAL YÜZEYLERDEKİ BOYALAR İÇİN

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Metal yüzeylerin üzerine duvar boyası değdiğinde o metalik gri rengin tüm havasını söndürebilir. Bu durumdan ve görüntüsü bozulmuş olan metalden sıkıldıysanız kola sizin için ideal bir ürün. Bir havluyu kola ile ıslatıp metal yüzeylere bastırarak sürerseniz üzerindeki boya izlerinin çıkması çok uzun sürmeyecektir.

BÖCEKLERDEN VE SALYANGOZLARDAN KORUNMAK İÇİN

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Özellikle yaz aylarında böcekler ve salyangozlar bahçelerimize, evlerimize ulaştığında çok da hoş olmayan anlar yaşarız. Bu gibi durumlardan korunmak adına evinizin ya da bahçenizin girişine küçük bir kap içerisinde kola bırakırsanız kolanın şekeri haşereleri çekecek, asidi ise onları öldürecektir.

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