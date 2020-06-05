Bu gece Çilek Ay tutulması var! Çilek Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

Bu gece dolunay var. Ancak dolunay bu gece tek başına değil. Zira, içinde bulunduğumuz Haziran ayında gerçekleşen dolunaya Çilek Ay dolunayı adı veriliyor. ABD'de çilek hasadına denk gelmesinden dolayı bu isimle anılan ve kırmızımsı bir renge sahip olan Haziran ayındaki dolunay, bu gece bir tutulmaya da sahne olacak.

DOLUNAYDA ÇİLEK AYI TUTULMASI YAŞANACAK

Dünya bu gece hem dolunaya hem de ay tutulmasına tanıklık edecek. Ay, dolunay evresindeyken kısmi olarak tutulacak. Çilek Ay'ındaki kısmi Ay tutulmasında Ay, yüzde 57 oranında gölgede kalacak. Tutulma Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek. Tutulmayı hava koşullarına bağlı olarak Türkiye'den de izlenebilecek.

ÇİLEK AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kısmi Tutulma TSİ 20:45'te başlayacak ve 22:24'te en belirgin haline gelecek. 00:04'te ise tutulmanın sona ermesi bekleniyor. Bu geceden sonra ise sıradaki en büyük tutulma 21 Haziran'da. Zira o tarihte Güneş tutulması yaşanacak. Bu gece ayın eşsiz manzarasının tadını çıkartmanız dileğiyle...

