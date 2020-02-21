Bu gezegende bir yıl bir günden az sürüyor! İşte nedeni

Bazı zamanlar günlerin hızla geçtiğini düşünürüz. Kimi zaman çok iyi vakit geçirdiğimiz zaman söylediğimiz ''vakit de ne hızlı geçti'' sözüyle ifade ettiğimiz bu durum aslında psikolojik bir algıdan başka bir şey değil. Fakat bazı gezegenlerde vakit gerçekten de hızlı hatta çok daha hızlı geçiyor; tıpkı NGTS-10b gezegeni gibi.

NGTS-10B'DE ZAMAN HIZLI AKIYOR

Warwick Üniversitesi'nden bilim insanları Yeni Nesil Geçiş Araştırması kapsamında önemli bir keşife imza attı. Bilim insanları, Şili'de bulunan Paranal Gözlemevi'nde çalışmalar yürütürken Dünya'dan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta olan bir gezegen keşfetti. NGTS-10b adı verilen bu gezegen üzerindeki incelemeleri yoğunlaştıran bilim insanları, NGTS-10b'nin Jüpiter ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip olduğunu ve Güneş benzeri yıldızının etrafındaki bir tam turunu ise 18 saatte tamamladığını anladı. Yani Dünya'da 365 günde tamamlanan 1 yıl, sadece 18 saatte tamamlanmakta.

NGTS-10B EN KISA YÖRÜNGELİ GEZEGEN

NGTS-10b, bu yönüyle şimdiye kadar tespit edilebilmiş en kısa yörüngeli gezegen olarak anılıyor. Warwick Üniversitesi'nde görevli olan ve NGTS-10b'nin hikayesini anlatan bilimsel makalenin baş yazarı olan Dr. James McCormac, konuyla alakalı olarak ''Güneşten çok farklı olmayan bir yıldızın etrafında son derece kısa bir dönemde yörüngesini tamamlayan, Jüpiter büyüklüğündeki NGTS-10b'nin keşfini duyurmaktan heyecan duyuyoruz'' dedi ve görüşlerini ifade etti.